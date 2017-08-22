М’Вила оспорит решение палаты по разрешению споров РФС в CAS

М’Вила обратился в палату по разрешению споров РФС, чтобы «Динамо» выплатило ему задолженность — по данным ТАСС, игрок рассчитывает получить от клуба €360 тысяч. Палата удовлетворила заявление футболиста, наложив на «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов. Однако 18 августа запрет был снят и заменен на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения.

«Мы обжалуем данное решение в Спортивном арбитражном суде. Также мы напишем жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА), так как палата по разрешению споров РФС не исполняет собственные решения, и в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), поскольку нарушаются права футболиста», — сказал Прокопец.

Ранее недовольство решением палаты по разрешению споров выразил Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ). «Хотелось бы поблагодарить профсоюз за поддержку. Мы считаем, что к этой проблеме нужно привлекать большое внимание», — отметил Прокопец.

Палата считает, что решение правомерно

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов после заседания, на котором была заменена санкция «Динамо», сказал ТАСС, что решение было принято по аналогии с процессуальным кодексом. Он пояснил, что по окончании разбирательств по «делу М’Вила» указанная сумма будет перечислена футболисту, либо возвращена клубу. Березов отметил, что, по мнению палаты, такое решение в сложившейся ситуации наиболее справедливо, так как футбольная составляющая в этом случае «страдать не должна».

В понедельник председатель палаты по разрешению споров РФС на просьбу прокомментировать позицию представителей М’Вила отметил, что палата применила замену обеспечительной меры по аналогии с гражданско-процессуальным кодексом, поэтому считает данное решение правомерным.

О «деле М’Вила»

М’Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с казанским «Рубином». Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском «Интере», а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, достиг договоренности о переходе в «Динамо». С основным составом бело-голубых М’Вила, будучи игроком «Рубина», тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у «Рубина» английским «Сандерлендом».

В июне 2016 года М’Вила, до этого подавший жалобу в палату по разрешению споров ФИФА, и «Динамо» заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у «Динамо» вновь сменилось руководство, и третий транш М’Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав «Динамо» выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.