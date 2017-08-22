Молло: Много команд хочет меня, но я на сто процентов остаюсь в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло заявил, что не намерен уходить из петербургского клуба, несмотря на то что на него не рассчитывает главный тренер
сине-бело-голубых Роберто Манчини.
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«Мой контракт рассчитан ещё на три года. Я на сто процентов остаюсь в “Зените”. Много команд хочет меня, но я не хочу. Да, сейчас я играю во второй команде, но каждый день я учу молодых игроков», — заявил 28-летний французский футболист в эфире программы #ТАКОЙФУТБОЛ на телеканале «Санкт-Петербург».
Напомним, что Молло перешёл в «Зенит» в январе 2017 года.
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