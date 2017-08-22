Политано, которого сватали в «Зенит», останется в «Сассуоло»

По информации источника, «Сассуоло» отклонил последнее предложение клуба из Санкт-Петербурга.

Несколько дней назад сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что «Зенит» не теряет надежды приобрести 24-летнего вингера. Сообщалось, что «Сассуоло» отказался продавать Политано за € 15 млн, но «Зенит» намерен сделать новое улучшенное предложение.