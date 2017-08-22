Политано, которого сватали в «Зенит», останется в «Сассуоло»
Полузащитник «Сассуоло» Маттео Политано, интерес к которому, по неофициальным данным, проявляет «Зенит», останется в итальянском клубе, сообщает издание Fantagazzetta.com.
По информации источника, «Сассуоло» отклонил последнее предложение клуба из
Несколько дней назад сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что «Зенит» не теряет надежды приобрести 24-летнего вингера. Сообщалось, что «Сассуоло» отказался продавать Политано за € 15 млн, но «Зенит» намерен сделать новое улучшенное предложение.
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