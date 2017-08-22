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22 августа 2017, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Политано, которого сватали в «Зенит», останется в «Сассуоло»

Полузащитник «Сассуоло» Маттео Политано, интерес к которому, по неофициальным данным, проявляет «Зенит», останется в итальянском клубе, сообщает издание Fantagazzetta.com.

По информации источника, «Сассуоло» отклонил последнее предложение клуба из Санкт-Петербурга.

Несколько дней назад сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что «Зенит» не теряет надежды приобрести 24-летнего вингера. Сообщалось, что «Сассуоло» отказался продавать Политано за € 15 млн, но «Зенит» намерен сделать новое улучшенное предложение.

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