Дзюба о своем уходе из «Зенита»: новости будут на сто процентов

Слова футболиста приводит «Спорт FM».

«Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба может на правах аренды перейти в московский «Локомотив». 22 августа футболисту исполнилось 29, а «Зенит» поздравил его с днем рождения.