Дзюба о своем уходе из «Зенита»: новости будут на сто процентов
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слухи об уходе из стана питерцев.
Слова футболиста приводит «Спорт FM».
«Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», — сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что Дзюба может на правах аренды перейти в московский «Локомотив». 22 августа футболисту исполнилось 29, а «Зенит» поздравил его с днем рождения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter