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22 августа 2017, 14:07 | Футбол: Премьер-лига | Фонтанка

Побакланим?

Новость про бакланов, нарушающих целостность крыши арены на Крестовском, меньше чем за сутки собрала большое количество шуток и фотожаб.

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Накануне петербургский сектор рунета активно начал интересоваться пернатыми и спорить, как отличить из всех морских пернатых под общим названием «чайки» тех самых бакланов. Повод дал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, заявивший, что в протечках крыши стадиона на Крестовском виноваты не только технические факторы, но и «птичий» — защита не всегда срабатывает против бакланов, повадившихся клевать пленку раздвижной кровли.

В твиттере сразу поселился @zenitbaklan. В описании аккаунта говорится, что он якобы принадлежит одному из «бакланов со стадиона Крестовский (г. Санкт-Петербург) — самой современной и технологичной арены России, а, возможно, и всего мира!».

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Первыми откликнулись редакторы википедии, правда, все утро на сайте виртуальной энциклопедии то, появляется, то исчезает приписка по поводу образа жизни и питания бакланов. Не известно, кто победит, так что на всякий случай сделали скриншот.

© Фонтанка.Ру

Самыми главными специалистами по бакланам, это известно из одноименного мультсериала, являются Бивис и Батхед. Так что их появление вполне логично, но их шуточки стоит воспринимать с поправкой на специфическую манеру выражаться.

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