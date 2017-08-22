Побакланим?

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Накануне петербургский сектор рунета активно начал интересоваться пернатыми и спорить, как отличить из всех морских пернатых под общим названием «чайки» тех самых бакланов. Повод дал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, заявивший, что в протечках крыши стадиона на Крестовском виноваты не только технические факторы, но и «птичий» — защита не всегда срабатывает против бакланов, повадившихся клевать пленку раздвижной кровли.

В твиттере сразу поселился @zenitbaklan. В описании аккаунта говорится, что он якобы принадлежит одному из «бакланов со стадиона Крестовский (г. Санкт-Петербург) — самой современной и технологичной арены России, а, возможно, и всего мира!».

«Фонтанка» собрала народный креатив и юмор

Первыми откликнулись редакторы википедии, правда, все утро на сайте виртуальной энциклопедии то, появляется, то исчезает приписка по поводу образа жизни и питания бакланов. Не известно, кто победит, так что на всякий случай сделали скриншот.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYEfuFglrQg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ох и не понравится это бакланам... #цитатадня: "Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — #баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки". Игорь #Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @dontimoha <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-21T21:03:50+00:00">Авг 21 2017 в 2:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">И.Албин: Бакланы разрушают цельность светоотражающей плёнки на стадионе "Крестовский" <br>Может, ты мне еще счет предъявишь? <a href="https://t.co/KyjWEiuVsJ">pic.twitter.com/KyjWEiuVsJ</a></p>— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) <a href="https://twitter.com/Ru1Moscow/status/899694099305037825">21 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Власти Питера нашли виновного в проблемах с крышей на стадионе "Санкт - Петербург"<br>Им оказался баклан?<br><br>А помоему нас за "бакланов" держат! <a href="https://t.co/9PkSFonoKh">pic.twitter.com/9PkSFonoKh</a></p>— Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) <a href="https://twitter.com/Byrdinov/status/899703697487400960">21 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Самыми главными специалистами по бакланам, это известно из одноименного мультсериала, являются Бивис и Батхед. Так что их появление вполне логично, но их шуточки стоит воспринимать с поправкой на специфическую манеру выражаться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Приколись, баклан! <a href="https://t.co/UFUHSIMiZA">pic.twitter.com/UFUHSIMiZA</a></p>— Roman (@RomaWasHere) <a href="https://twitter.com/RomaWasHere/status/899712326840004611">21 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вице-губернатор СПб заявил, что крыша «Зенит-арены» протекает из-за бакланов<a href="https://t.co/6CfzK5Up7w">https://t.co/6CfzK5Up7w</a> <a href="https://t.co/cM6q8aaBE1">pic.twitter.com/cM6q8aaBE1</a></p>— Лентач (@the_lentach) <a href="https://twitter.com/the_lentach/status/899714028603420675">21 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">— Слышь, Баклан, зацени. Этот чувак вроде про тебя говорит.<br>— Этот стадион настолько отстойный, что даже немного клевый. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD?src=hash">#баклан</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0?src=hash">#зенитарена</a> <a href="https://t.co/QWKW9qjSea">pic.twitter.com/QWKW9qjSea</a></p>— ivan krapivin (@the7bab) <a href="https://twitter.com/the7bab/status/899831128609128449">22 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>