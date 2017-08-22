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22 августа 2017, 12:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Ганновер» объявил о переходе Жонатаса из «Рубина»

МОСКВА, 22 авг — Р-Спорт. Немецкий футбольный клуб «Ганновер» официально объявил о переходе бразильского нападающего Жонатаса из казанского «Рубина».

Немецкий футбольный клуб Ганновер официально объявил о переходе бразильского нападающего <span class=error>Жонатаса</span> из казанского Рубина. Увеличить
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Как сообщается на официальном сайте «Ганновера», 28-летний форвард заключил с клубом контракт до 2020 года. Во вторник Жонатас, получивший девятый игровой номер, проведет первую тренировку в новой команде.

По данным СМИ, трансфер бразильца обошелся немецкому клубу в 8 миллионов евро.

«Жонатас соответствует всем критериям, которые важны для нападающего — он физически подготовлен, обладает ударом с обеих ног, хорошо играет головой», — сказал менеджер «Ганновера» Хорст Хельдт.

Жонатас, перебравшийся в «Рубин» из испанского клуба «Реал Сосьедад» летом прошлого года, в 35 матчах за казанский клуб во всех турнирах забил 15 голов. Ранее игрок выступал также за испанский «Эльче», итальянские «Латину», «Торино», «Брешию», «Пескару», голландский АЗ, а также на родине за «Крузейро».

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