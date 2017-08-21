«Ахмат» проиграл в четвертый раз подряд. Что не так в Грозном?

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Ахмат», имевший после трех туров 100-процентный результат, затем вступил в черную полосу поражений. Неудивительно, что на своем поле он с первых минут пошел в наступление. Но стартового натиска не получилось. «Арсенал» навязал хозяевам вязкую борьбу, удерживал игру на почтительном расстоянии от своих ворот и осуществил на 13-й минуте первый опасный выпад. Джорджевич, обыграв недалеко от угла вратарской площади Сампайю, нанес удар в падении из-под Анхеля. Гудиеву пришлось потрудиться.

Больше владея мячом, «Ахмат» никакой пользы из своего территориального преимущества не извлекал. Гости же провели голевую атаку правым флангом. Нападающий Ахъядов, который заменял на правом фланге обороны удаленного в Питере Уциева, прерывая прострел Бурчану, буквально выкатил мяч под удар Ткачеву в центр штрафной площади.

В перерыве Олег Кононов снял с игры опорного полузащитника Родолфу и Ахъядова, выпустив третьего форварда Садаева и ориентированного на атаку Беришу. Косовар и стал тем катализатором, который позволил «Ахмату» добавить в скорости и устроить в начале второго тайма навал. После его передачи в район 11-метровой отметки Митришев пальнул в перекладину. А позже в борьбе с Альваресом Бериша заработал пенальти. Лео Жаба пробил мимо ворот! Однако сработали другие замены Кононова. После подачи со штрафного Раванелли мяч головой переправил в ворота Садаев.

И тут повторилась драма «Ахмата» в матче с «Краснодаром» (2:3), в котором грозненцы дважды сравнивали счет и тут же пропускали. После подачи Хагуша (тоже игрок замены) Джорджевич направил мяч головой с 15 метров под перекладину.

Лео Жаба еще не реализовал выход один на один с Габуловым. Бразилец ткнул мяч в ноги вратарю, хотя, справедливости ради, ему успел помешать Альварес. А в компенсированное время после штрафного и суматохи мяч от головы Садаева упал на перекладину.

ЦИФРЫ

13 — перед этим матчем «Арсенал» проиграл на выезде 13 раз подряд, в том числе трижды в текущем сезоне.

22 — матча в гостях туляки не знали побед в премьер-лиге. В прошлом чемпионате они не выиграли в чужих стенах ни разу. В предыдущий раз выездную победу «Арсенал» одержал в классе сильнейших 20 апреля 2015 года, одолев в Перми «Амкар» — 1:0.

ЦИТАТЫ

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Ахмата»:

— Мы планировали играть агрессивно с первых секунд. Во втором тайме это удалось. Шансов было достаточно, чтобы забить не один гол, но мы ими не воспользовались. Возможно, игроки испытывают психологическое давление, но во втором тайме надо было просто забивать.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Мы играли вторым номером, ждали своего шанса в контратаках. Дождались. Тяжелая игра получилась. Много было единоборств. Молодцы, что бились до конца.