«Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд в РФПЛ, проиграв «Арсеналу»

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Голы в составе победителей забили Сергей Ткачев (30-я минута) и Лука Джорджевич (76), у хозяев отличился Заур Садаев (75). На 70-й минуте форвард «Ахмата» Лео Жаба не реализовал пенальти.

«Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд после трех стартовых побед в новом сезоне. В последний раз команда Олега Кононова побеждала 29 июля в домашнем матче с московским «Динамо» (2:0).

«Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав семь очков, «Ахмат» с девятью баллами идет восьмым. В следующем туре «Арсенал» 26 августа примет пермский «Амкар», днем позднее «Ахмат» сыграет на выезде с московским ЦСКА.