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21 августа 2017, 22:38 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд в РФПЛ, проиграв «Арсеналу»

ТАСС, 21 августа. Тульский «Арсенал» победил грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в гостевом матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В последний раз команда Олега <span class=error>Кононова</span> побеждала 29 июля в домашнем матче с московским Динамо Увеличить
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Голы в составе победителей забили Сергей Ткачев (30-я минута) и Лука Джорджевич (76), у хозяев отличился Заур Садаев (75). На 70-й минуте форвард «Ахмата» Лео Жаба не реализовал пенальти.

«Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд после трех стартовых побед в новом сезоне. В последний раз команда Олега Кононова побеждала 29 июля в домашнем матче с московским «Динамо» (2:0).

«Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав семь очков, «Ахмат» с девятью баллами идет восьмым. В следующем туре «Арсенал» 26 августа примет пермский «Амкар», днем позднее «Ахмат» сыграет на выезде с московским ЦСКА.

21.08.2017 20:00 Зрители 17134 основной раунд: 7-й тур Ахмат Арена
Ахмат 1:2 Арсенал Т
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Олег Кононов Миодраг Божович
Голы
74′ Заур Садаев (Ф. Раванелли) 9
11 Сергей Ткачев 30′
18 Лука Джорджевич (А. Хагуш) 76′
Нереализованные пенальти
70′ Лео Жаба 8
Составы
Виталий Гудиев 33
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Олег Иванов (к) 19
55′ Антон Швец 23
Лео Жаба 8
Магомед Митришев 95
46′ Апти Ахъядов 93
Бернард Бериша 77
72′ Филипе Сампайю 94
Феррейра дос Сантос Раванелли 14
46′ Дантас Биспу Родолфу 2
Заур Садаев 9
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
21 Виктор Альварес 84′
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
23 Игорь Горбатенко
20 Горан Чаушич
55 Александру Бурчану
11 Сергей Ткачев 73′
14 Анри Хагуш
87 Илья Максимов 89′
71 Александр Денисов
18 Лука Джорджевич 78′ 76′
19 Федерико Иван Расич
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
12 Фолы 24
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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