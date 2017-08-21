Алексей Игонин: Дзюба? «Зенит» сейчас мало волнуют чьи-то переживания

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— Трансферное окно скоро закроется, но по слухам «Зенит» пополнят еще несколько новичков. Какие позиции до сих пор нуждаются в усилении?

— Буду банальным и скажу, что всегда нужно искать нападающих. Форварды — это особая история. Свежий пример — Артем Дзюба. Еще вчера у него было все хорошо: много забивал, вызывался в сборную, а сегодня он, по слухам, ищет новый клуб. Есть Месси и еще пара человек, под которых подкупают новичков, а во всех остальных случаях клубы непрерывно ищут нападающего, который примется забивать здесь и сейчас. И никто не вспоминает, сколько у кого было голов в прошлом сезоне. Некоторые игроки могут за один год забить 30 мячей, а в следующем — всего 5. Найти футболиста, который именно сейчас находится на кураже, полезно любой команде.

— Слухов вокруг ухода Дзюбы очень много. Как вы думаете, стоит ли ему искать новый клуб или лучше продолжить борьбу за место в основе «Зенита»?

— Здесь не так много вариантов. Можно смотреть на ситуацию с позиции обычного человека, который выбирает, где ему лучше и комфортнее жить. А есть точка зрения футболиста, который должен не бояться трудностей, преодолевать их и через это расти. Каким путем пойдет Дзюба? Мы можем только гадать и пытаться давать советы. А насколько верны будут эти советы, покажет время. Все хотят, чтобы Дзюба играл и прогрессировал. Даже если он перейдет в другую команду и забьет там 20 голов, можно будет сказать, что это заслуга «Зенита» и тренеров, с которым здесь работал Артем. Самый худший вариант, если он останется в Петербурге, но прекратит бороться. Через некоторое время скажет, что всегда мечтал закончить здесь карьеру и повесит бутсы на гвоздь. Это было бы печально.

— Не слишком ли большим риском будет для «Зенита» отпустить сейчас Дзюбу? Кокорин может перестать забивать, да и от травм никто не застрахован?

— Петербургский клуб сейчас находится в такой ситуации, что его мало волнуют чьи-то переживания. У команды есть жестко поставленные цели, есть результат и есть большие возможности. Если до закрытия трансферного окна ничего не произойдет, можно будет сесть и подумать, что делать с Дзюбой, как его восстановить. Но окно еще открыто, а это значит, что в «Зенит» в любой момент могут привезти форварда такого уровня, что нам просто нечего будет комментировать.

— В ближайшее время в «Зенит» должен перейти Эмилиано Ригони, аргентинский фланговый полузащитник. Насколько этот игрок сейчас нужен петербуржцам?

— Здесь важно не забыть про лимит на легионеров. И понять, насколько готовы российские лидеры «Зенита» к возросшей конкуренции. Когда такое было, чтобы привозили такое количество иностранцев достаточно высокого класса? Плюс еще есть тренер-легионер, который работает всего месяц, но уже все вокруг перелопатил… Как все это выстроить, чтобы в головах у футболистов не случилось сбоя? Хотя можно просто говорить: «Есть конкуренция, а остальное меня мало интересует». Очень опасная грань.

— Ригони будет уже пятым аргентинцем, который пришел в «Зенит» в межсезонье. Не многовато ли?

— Сейчас аргентинцам будут создавать все условия, чтобы они как можно дольше находились в футбольной эйфории. Но многие футболисты, приезжающие к нам из далеких теплых стран, через некоторое время теряют настроение. Не будут же в «Зените» открывать аргентинскую школу для их детей! Все-таки слишком много внимания уделяем приезжим игрокам. Это чревато тем, что мы из будущих звезд слепим настоящих и будем с ними жить.

— Еще один слух последних дней — возможный обмен Нету на Абденнура из «Валенсии». Насколько «Зениту» нужна эта сделка?

— Тут нужно думать о перспективе, учитывать возраст новичка.

— Ему 28 лет.

— Вот здесь и встает вопрос. В «Зените» достаточно возрастных игроков в линии обороны. Понятно, что 28-летний защитник может провести еще 3−4 года на хорошем уровне, но сомнения остаются. Другой вопрос, что по Нету мы давно определились. У предыдущих тренеров возникали вопросы к португальцу, но тогда не было глубины состава. Все, что Нету мог показать, он уже давным-давно показал. Новый футболист может привнести что-то свое. Если это будет просто обмен, без доплат — почему бы и нет?

— Говорят, «Зенит» может отдать в аренду «Рубину» Нобоа, Ерохина и Полоза. Кто из троих выглядит первым кандидатом на уход?

— Нобоа. Это заслуженный футболист, но пока не понятно, что должно случиться, чтобы он регулярно играл. Хотелось бы иметь молодого заряженного иностранца в основе, а под ним нашего молодого игрока, который мог бы учиться и расти на примере легионера и подменять его при необходимости. Когда между ними оказывается опытный футболист с именем, это только добавляет головной боли тренеру.