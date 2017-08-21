Сила севера. Лучший защитник старта сезона Премьер-Лиги

До начала сезона «Ростов» отправляли в опасную зону примерно все, ведь почти весь основной состав команды разъехался, а Курбан Бердыев вернулся в Казань. Тем не менее позади семь туров, а мужики из Ростова-на-Дону остались мужиками и с новым лайнапом. Ростовские ценности сохранились — командная оборона по-прежнему является твёрдым фундаментом игры команды, а назойливые пасы за спину заставляют соперников ошибаться.

И традиционная, и продвинутая статистика заявляет о «Ростове» как о лучшей оборонительной команде старта сезона. Факт первый: южане пропустили всего три мяча (столько же — только «Зенит»). Факт второй: ни одна другая команда не позволяет соперникам так редко бить из зоны перед воротами (всего 45% от общего количества ударов, ближайший преследователь отстаёт почти на 10%). Факт третий: «Ростов» — лучшая команда по xGA, суммарному xG соперников у ворот Сергея Песьякова (3.23 без учёта пенальти, вторым идёт «Зенит» с xGA 4.25). Наконец, контрольный выстрел: после семи туров «Ростов» остаётся единственной командой чемпионата, которая до сих пор ни разу не пропустила с игры. Два мяча пришли со стандартов, ещё один — после пенальти. И всё!

Логично искать лучшего защитника сезона именно в «Ростове», особенно учитывая, что Сесара Наваса, который готов подстраховать любого партнёра в любой момент дня и ночи, в команде больше нет. Функции испанского гуру зонной защиты на себя всё чаще берёт Миха Мевля, который за полгода стал из очередного неоднозначного новичка чемпионата России не только живой рекламой барбершопов, но и ключевым звеном нового «Ростова». Словенец, возможно, и мог бы считаться лучшим защитником сезона на данный момент, но так получилось, что именно его ошибка в матче с «Ахматом» лишила ростовчан одного очка, а результативные ошибки — это большой минус, когда речь идёт о выборе лучшего игрока обороны. Поэтому Мевлю можно назвать самым важным защитником «Ростова», но лучший пока — один из его партнёров.

Сверрир Инги Ингасон зимой переезжал из бельгийского «Локерена» в абсолютно безнадёжную «Гранаду», которая к тому моменту ещё не вылетела в Сегунду только из жалости соперников к беспомощности команды. В Исландии перед трансфером развернулась дискуссия о том, что лучше — играть за стабильного бельгийского середняка или рискнуть и отправиться на невыполнимую миссию в топ-лигу. С момента назначения Ларса Лагербека ключевым в таких вопросах оставалось мнение главного тренера сборной — великий шведский зануда покинул Рейкьявик, войдя в местный и без того богатый эпос, но традиция осталась. Сменивший Лагербека Хеймир Хадльгримссон дал Ингасону добро на переезд в Испанию как раз потому, что для будущего сборной этот защитник крайне важен. Каури Арнасон в свои без нескольких недель 35 не становится моложе, и сердцу исландской обороны необходима постепенная пересадка. Ингасон уже несколько лет оставался самым перспективным кандидатом на освобождающуюся позицию, но для того, чтобы доказать свою готовность, ему нужна была проба в большой лиге.

Как только этот трансфер состоялся, я сразу отметил для себя, что в выигрыше останется не «Локерен» и тем более не коматозная «Гранада», а следующий клуб Ингасона. Почему я так решил? Ответ достаточно прост и заложен в самом «дано»: Сверрир Инги согласился на то, что выполнить было нельзя, и для потенциальных покупателей он ушёл в число тех, кто сильно недооценивается. Так устроены стереотипы трансферного рынка: достаточно посмотреть, сколько команда пропустила, чтобы отказаться от приобретения защитника из этой команды, а «Гранада» пропустила ОЧЕНЬ много.

И на индивидуальную статистику исландца всем уже было плевать. Именно поэтому он оказался в «Ростове», а не в хорошей немецкой или английской команде, которой вполне подходит по уровню и качествам.

А вот что говорила индивидуальная статистика Ингасона в «Гранаде». Из числа центральных защитников, проведших более 15 матчей за прошлый сезон Примеры, только семеро имели статистику по успешности игре в отборе лучше, чем у Сверрира Инги. По точности передач исландец в десятке лучших на своём отрезке сезона, по заблокированным ударам — в числе 15 сильнейших. Вся индивидуальная статистика показывала, что в команде, где будет хороший страхующий центральный защитник и толковые крайние, за которыми не придётся ежесекундно подчищать, Ингасон раскроет себя как мастер игры один в один, по сопернику.

В Ростове-на-Дону он получил такую команду. Исландцу дали делать то, что он умеет лучше всего — врубить физику на максимум, выносить корпусом соперника и бросаться под удары с блоками. Вся суть игры Сверрира Инги — в одной минуте вчерашней игры с «Краснодаром»: блок у своих ворот и последовавший за ним проход танкером на чужую половину соперника. Ингасон пробежал с мячом около 40 метров, на нём висели два соперника, но он не упал и сумел не только сохранить владение для своей команды, но и перевести его ближе к чужим воротам. Он — настоящая сила севера для одной из самых южных команд Премьер-Лиги: в матчах, в которых он принимал участие, почти 12% ударов соперников были заблокированы Ингасоном. То есть каждая восьмая попытка соперника просто посмотреть в сторону ворот Песьякова пресекалась исландцем — просто выдающаяся цифра! По этому показателю Сверрир Инги проигрывает на старте сезона только одному защитнику — колумбийскому камикадзе Уилкеру Анхелю из «Ахмата».

О’кей, с физикой разобрались, но как там с ментальными и техническими качествами, которые не менее важны для центральных защитников? Понятно, что, когда мы говорим об исландце, с характером и хладнокровной концентрацией проблем не должно возникать по умолчанию — в случае с Ингасоном это тоже работает. В дополнение к этому Сверрир Инги за шесть матчей в РФПЛ допустил пока всего одну позиционную ошибку — на первой минуте игры с «Анжи» он позволил нападающему выбежать из-за спины и нанести удар (по иронии судьбы, этот удар с очень близкого расстояния голевым не стал, а выстрел самого Ингасона почти от центра поля заставил вратаря Солосина отбить мяч на ногу Дядюну, который занёс мяч в сетку). Это выгодно отличает исландца от того же Анхеля — его латинский камикадзе-стиль имеет оборотную сторону в виде шести позиционных ошибок. С мячом Ингасон тоже предельно аккуратен — пока у него всего одна потеря мяча на своей трети поля, ещё один внушительный показатель исландской надёжности.

Слабые стороны Ингасона тоже очевидны, но их «Ростову» удаётся нивелировать командно — умением отойти на свою половину поля и игрой в три центральных защитника. За шесть игр был всего один эпизод, где проявилась слабость «викинга»: во встрече с «Уфой» левый защитник «Ростова» Виталий Устинов не успел вернуться в свою зону, в неё ворвался Сильвестр Игбун, и Ингасону пришлось выдвигаться на него, страхуя партнёра. Игра на коротких рывках против техничного соперника в полуфланговых и фланговых зонах не входит в спектр сильных сторон Ингасона, поэтому Игбун получил возможность почти беспрепятственно подать в штрафную. «Ростов» с навесом справился и больше ни разу не дал вскрыть слабости своего исландского защитника, раз за разом подчёркивая, в чём он крут и силён.

Как и в прошлом сезоне, «Ростов» состоит из футболистов, которые, попадая в определённую систему, раскрываются с лучшей стороны. Сверрир Инги Ингасон эту формулу с успехом доказывает.