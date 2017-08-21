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21 августа 2017, 20:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Спартака» Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме

ТАСС, 21 августа. Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Артем Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Тимофеев получил травму 9 августа в первом тайме домашнего матча против тульского «Арсенала». У 23-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

Следующий матч «Спартак» проведет 27 августа на выезде против «СКА-Хабаровска».

Спартак М
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