Футболист «Спартака» Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме
ТАСС, 21 августа. Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Артем Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме. Об этом сообщает
пресс-служба красно-белых.
Тимофеев получил травму 9 августа в первом тайме домашнего матча против тульского «Арсенала». У 23-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.
Следующий матч «Спартак» проведет 27 августа на выезде против «СКА-Хабаровска».
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