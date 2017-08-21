Будогосский: Квалификация позволяет арбитрам Левникову и Турбину продолжать работу в РФПЛ
МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Уровень квалификация арбитров Кирилла Левникова и Евгения Турбина, хорошо отработавших в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), позволяет им продолжать обслуживать игры Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
Левников и Турбин за низкие оценки по итогам матчей РФПЛ в августе были временно переведены в ФНЛ.
На вопрос, будут ли Левников и Турбин еще работать на играх РФПЛ, Будогосский ответил: «Почему нет? И Левников, и Турбин
При этом работы на матчах РФПЛ судьи Виталия Мешкова в ближайшее время не ожидается. «С Мешковым, к сожалению, сложнее. Я беседовал с ним на днях. Он еще до конца не восстановился после травмы и продолжает курс реабилитации», — отметил глава департамента судейства и инспектирования РФС.
«Не может быть наказания без закона»
По словам Будогосского, минимального и максимального количества матчей более низкого ранга, которые должны провести арбитры, допустившие ошибки, — нет. «И такого норматива не может быть. Порой достаточно одной игры на соревнованиях ФНЛ, где сегодня на поле идет бескомпромиссная борьба и нет проходных матчей, чтобы судья мог подтвердить свой класс и вновь получить право работать на более высоком уровне», — сказал он.
На вопрос, какое количество туров по высшей рекомендации должны пропускать судьи в случае совершения ошибок, Будогосский ответил: «Ошибка ошибке рознь и это учитывают наши нормативные документы.
«И департамент, и судейский комитет в индивидуальном порядке рассматривают работу каждого судьи, входящего в высшую группу арбитров, в том числе, когда он проводит матчи в другой категории», — отметил глава департамента судейства и инспектирования РФС.
Как сообщил Будогосский, продолжительность работы судьи на другом уровне ориентирована на определенное количество пропущенных туров по высшей рекомендации в соответствии с документами. «Это тот установленный минимальный уровень, который не может нарушаться», — сказал он.
«Есть замечательная латинская истина “не может быть наказания без закона”. Закон принят и мы его обязаны выполнять, что и делаем», — добавил Будогосский.
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