Албин: Баклан клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки арены «Зенита»

«Как думаете, в чём основная задача кровли? Это тепловой контур, существующий для того, чтобы круглые сутки можно было проводить спортивные и иные мероприятия. Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая плёнка. Она выдерживает потрясающую нагрузку — до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность плёнки. Бакланы протыкают плёнку клювом. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами.

Что ещё нужно исправить? Некратные места. Первое — сопряжение ездовой фермы и стационарной части крыши. Второе — сопряжение стационарной и нестационарной кровли. Третье — некратные места, примыкания к пилонам. Четвёртое — качество эластичного герметика. Пятое — количество водоприёмников, а также диаметр трубы, всей системы водоотведения. Всё это взаимосвязано. Это не ошибки. Объект был построен в соответствии с инженерным проектом, но эксплуатация стадиона выявляет нюансы, мы дефектуем и устраняем, — цитирует Албина «Спорт день за днём».