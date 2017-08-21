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21 августа 2017, 20:23 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Горлукович: Самедов не симулировал. А у этого «Спартака» нет характера

Знаменитый спартаковский «Дед» — о неудачах красно-белых.

Знаменитый Дед — о неудачах <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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— Впору говорить о серьезном кризисе в «Спартаке» или все-таки это пока еще стечение обстоятельств?

— Ну какое еще стечение? Думаю, во-первых, дерби с «Локо» показало, что у нас будет новый чемпион. Или у кого-то еще остались вопросы? А во-вторых, у одной команды есть характер, а у второй его почему-то не оказалось… А самое главное заключается в том, что «Спартак» по-прежнему не готов к чемпионату. Не осталось ничего, что в прошлом сезоне давало стабильность.

— Что именно утратил этот «Спартак»?

— За весь прошлый сезон было всего три-четыре срыва. Подчеркиваю — за весь чемпионат! А что теперь? Безобразие в каждой игре. Прежде всего, в обороне. Физически ребята готовы плохо! Эти моменты явно бросаются в глаза.

— Значит, «Спартак» точно не станет теперь чемпионом?

— Некоторые говорят, что прошло только семь туров. А я считаю, что уже прошло семь туров.

— А ведь теперь предстоит не самый простой вылет в Хабаровск.

— Могу сказать одно. Если спартаковцы увезут оттуда хотя бы одно очко, это станет для них большим успехом.

— Как-то не верите вы в преображение народной команды.

— А где основания? С такой игровой дисциплиной, которая была у них в первых семи турах, на что можно рассчитывать? Так что ничья будет для них неплохим результатом. Короче, доигрались…

— Накопилось немало вопросов к Каррере?

— Вы знаете, в любом случае Каррере нужно поставить памятник за прошлый сезон. Надо сказать итальянцу спасибо, даже если этот сезон он полностью провалит.

— Золото прошлого сезона все перекрывает?

— Впервые за 16 лет привел команду к золоту. Но с профессиональной точки зрения руководству клуба нужно понимать, что пора бы уже забыть прошлый сезон и начать исправлять ситуацию.

— И все-таки вы не считаете, что в отдельных матчах все решили детали. В дерби с ЦСКА Селихов мог выручить при ударе Витинью. А в матче с «Локо» за симуляцию удалили Самедова.

— Да не было там никакой симуляции!

— А что же это тогда было?

— Ну почему все говорят, что Самедов напортачил? Он боролся, оказался первым на мяче. Да еще и между двумя защитниками, которые играли в корпус. То есть не упасть он просто не мог! Даже по инерции. Ну какая тут может быть симуляция?

— Судья ошибся?

— Да, ошибка судьи.

— Разве не стечение обстоятельств?

— Постойте, если бы на месте «Спартака» был «Анжи» и с 2:0 «улетел» на 3:4, я еще это понял бы. Но действующий чемпион так играть не должен! Отсутствует стержень у этой команды, характер.

— Зачем же тогда Самедов извинился перед командой и болельщиками?

— Наверное, по инерции. Ему все это неприятно. Но я не понимаю, когда говорят, что он всех подвел. Был игровой момент. Все это говорит о том, что «Спартака» сейчас нет. Убирают у них одного человека при счете 2:0, а они попадают 3:4. Ребята, где характер?! Получается, просто собрали на сезон футболистов. А они еще медали с себя снять забыли. Вот и все!

— Вас пугают состоявшиеся трансферы «Спартака» перед Лигой чемпионов? Пашалич, Петкович — это разве игроки уровня такого турнира?

— Конечно, это не усиление для Лиги чемпионов. Точно не те кандидатуры. Возможно, это усиление для чемпионата России, который красно-белые, правда, уже провалили.

— Какой совет дадите «Спартаку»?

— Рецепт один. Надо было еще во втором туре снять с себя медали и начать все с нуля. Правда, поезд уже ушел. У нас будет новый чемпион.

— Печально?

— Да почему печально? Раз так подготовились к сезону, чего можно еще ожидать?

19.08.2017 17:30 Зрители 33027 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:4 Локомотив М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
30′ Денис Глушаков (К. Промес) 8
43′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Д. Ананидзе) 12
90+2′ Квинси Промес 10
36 Дмитрий Баринов (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 48′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Ант. Миранчук) 69′
18 Александр Коломейцев (Д. Фарфан, Ант. Миранчук) 83′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90+1′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
27′ 45+1′ Александр Самедов 19
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
де Соуза Луиз Адриану 12
72′ Марио Пашалич 50
Лукас Мартинс Фернанду 11
45′ Джано Ананидзе 7
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 72′
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 63′
59 Алексей Миранчук 59′
8 Джефферсон Фарфан
36 Дмитрий Баринов 78′
18 Александр Коломейцев
31 Мачей Рыбус 45′
29 Виталий Денисов
23 Дмитрий Тарасов 45′
60 Антон Миранчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
2 Угловые 7
8 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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