Сергей Горлукович: Самедов не симулировал. А у этого «Спартака» нет характера
Знаменитый спартаковский «Дед» — о неудачах
красно-белых.
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Видимо, что-то случилось...
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— Впору говорить о серьезном кризисе в «Спартаке» или
— Ну какое еще стечение? Думаю,
— Что именно утратил этот «Спартак»?
— За весь прошлый сезон было всего
— Значит, «Спартак» точно не станет теперь чемпионом?
— Некоторые говорят, что прошло только семь туров. А я считаю, что уже прошло семь туров.
— А ведь теперь предстоит не самый простой вылет в Хабаровск.
— Могу сказать одно. Если спартаковцы увезут оттуда хотя бы одно очко, это станет для них большим успехом.
—
— А где основания? С такой игровой дисциплиной, которая была у них в первых семи турах, на что можно рассчитывать? Так что ничья будет для них неплохим результатом. Короче, доигрались…
— Накопилось немало вопросов к Каррере?
— Вы знаете, в любом случае Каррере нужно поставить памятник за прошлый сезон. Надо сказать итальянцу спасибо, даже если этот сезон он полностью провалит.
— Золото прошлого сезона все перекрывает?
— Впервые за 16 лет привел команду к золоту. Но с профессиональной точки зрения руководству клуба нужно понимать, что пора бы уже забыть прошлый сезон и начать исправлять ситуацию.
— И
— Да не было там никакой симуляции!
— А что же это тогда было?
— Ну почему все говорят, что Самедов напортачил? Он боролся, оказался первым на мяче. Да еще и между двумя защитниками, которые играли в корпус. То есть не упасть он просто не мог! Даже по инерции. Ну какая тут может быть симуляция?
— Судья ошибся?
— Да, ошибка судьи.
— Разве не стечение обстоятельств?
— Постойте, если бы на месте «Спартака» был «Анжи» и с 2:0 «улетел» на 3:4, я еще это понял бы. Но действующий чемпион так играть не должен! Отсутствует стержень у этой команды, характер.
— Зачем же тогда Самедов извинился перед командой и болельщиками?
— Наверное, по инерции. Ему все это неприятно. Но я не понимаю, когда говорят, что он всех подвел. Был игровой момент. Все это говорит о том, что «Спартака» сейчас нет. Убирают у них одного человека при счете 2:0, а они попадают 3:4. Ребята, где характер?! Получается, просто собрали на сезон футболистов. А они еще медали с себя снять забыли. Вот и все!
— Вас пугают состоявшиеся трансферы «Спартака» перед Лигой чемпионов? Пашалич, Петкович — это разве игроки уровня такого турнира?
— Конечно, это не усиление для Лиги чемпионов. Точно не те кандидатуры. Возможно, это усиление для чемпионата России, который
— Какой совет дадите «Спартаку»?
— Рецепт один. Надо было еще во втором туре снять с себя медали и начать все с нуля. Правда, поезд уже ушел. У нас будет новый чемпион.
— Печально?
— Да почему печально? Раз так подготовились к сезону, чего можно еще ожидать?
|19.08.2017 17:30
|Зрители 33027
|основной раунд: 7-й тур
|Открытие Арена
|Спартак М
|3:4
|Локомотив М
|Первый тайм: 2:0
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
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