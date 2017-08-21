«Ахмат» — «Арсенал» (Тула): стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» — «Арсенал» (Тула).
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«Ахмат»: Гудиев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов, Лео.
«Арсенал» (Тула): Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
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