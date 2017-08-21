Превратить «Спартак» в «Амкар». Зачем Каррере нужен Тарасов?

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КОЛИЧЕСТВО ИЛИ КАЧЕСТВО?

Тарасов — воспитанник «Спартака». Но вряд ли интерес, возможно надуманный СМИ, основан на красно-белом воспитании футболиста. Скорее, взгляд на Дмитрия упал от безысходности — хавбеков центральной оси в «Спартаке» не хватает. Сначала в расположении сборной на ровном месте порвал «кресты» Зобнин, затем перспективный Тимофеев сломался практически в такой же ситуации.

На носу Лига чемпионов. И погодите гадать с жеребьевкой. Пока не важно, «ПСЖ» или «Барселона» приедут на «Открытие Арена», и к кому в гости отправятся москвичи — к «Лейпцигу» или «Ливерпулю». Важно, как и кем «Спартак» будет играть на два фронта. Даже если Глушаков и Фернандо выйдут на пик формы к середине сентября, гонять их без замен в еврокубках и чемпионате Массимо Каррера явно не будет — это чревато травмами.

В этом смысле, для количества, Тарасов конечно же красно-белым бы пригодился. Но добавит ли он качества, если сменит одну московскую команду на другую? Вопрос сложный, он требует фактологического подтверждения.

НИ ТУДА НИ СЮДА

По своему амплуа в «Локо» Дмитрий — центральный полузащитник смешанных функций. В моменте он может отработать в обороне, местами — помочь в атаке. Но, положа руку на сердце, функционал Тарасова весьма скуден. Ибо Дмитрий — скорее игрок количества, а не качества. И об этом говорят не только цифры, тепловые карты и меловые доски, но и последний матч железнодорожников.

В дерби со «Спартаком» Тарасов провел на поле один тайм. И этого Юрию Семину хватило, чтобы убрать хавбека с поля в пользу креативного и пробивного Антона Миранчука. Дмитрий не успел накрыть удар Глушакова на 7-й минуте (находился в другой зоне), а в ситуации с голом Дениса он и вовсе не опекал соперника, а почему-то маячил в районе 11-метрой отметки, непонятного кого там в одиночку подстерегая. Находись Тарасов в той же позиции, что и Денисов, но чуть правее, Глушаков не то чтобы по воротам не пробил, он бы и мяча от Промеса не получил. Потому что был бы закрыт.

Удар Джано на 38-й минуте Тарасов вновь не накрыл, ибо в очередной раз вжался в штрафную, как нашкодивший котенок в угл. Ну, а вторая голевая атака красно-белых вновь началась с ошибки Дмитрия. Хавбек не успел к все тому же Джано. Грузин сделал передачу на Промеса, после чего больно получил от Тарасова. Моментально после этого Дмитрий выключился из эпизода и позволил Куинси убежать и сделать пас на Адриано. Что было дальше, вы знаете.

Как возможный новичок «Спартака» отыграл против своей возможной команды, мы уже разобрали. Теперь давайте поговорим о Тарасове как о созидательном игроке. Назвать его креативным полузащитником язык не повернется. Приклеить к его персоне характеристику бьющего — тоже. Понятно, что в первом тайме игры со «Спартаком» железнодорожники в принципе атаковали мало, но Тарасов единственный хавбек, кроме наиболее глубоко расположенного Денисова, кто ни ударил по воротам Селихова ни разу.

В целом, Дмитрий отдает один острый пас за два матча, делает 1,3 кросса за игру, передач вразрез практически не выполняет в принципе. Тарасов — не дриблер, и никогда им не был. Поэтому полагаться на его могучие плечи при конструировании атак сложно: всего одна попытка уйти в дриблинг за два матча. Тарасов цепок на перехватах, но в позиционной борьбе он зачастую проигрывает. На втором этаже он хорош, а там, где нужно потерпеть и не выключиться из эпизода — невероятно плох.

ЗАЧЕМ ТАРАСОВ «СПАРТАКУ»?

Если помните, залог прошлогоднего чемпионства «Спартака» — максимальная концентрация, желание доиграть любой эпизод до победного. Прошлогодний и, надеюсь, этот «Спартак» — это дисциплина и понимание общекомандных процессов. В подобной системе координат не совсем техничный, местами узколобый и, мой любимый эпитет для подобных описаний, дровосекообразный футболист будет явно лишним звеном. Ну и на кой Каррере такая цепочка?

Сложно найти в составе «Спартака» игрока, на месте которого Дмитрий выглядел бы уж точно не хуже. Он не делает объем как Зобнин или Пашалич, не дирижирует атакой из глубины как Фернандо, не управляет ритмом как Глушаков. И зачем в таком случае нужен он вообще?

Наверное, Тарасов бы пригодился в тех эпизодах, когда в условиях кадровых проблем в центре поля вынужденно выходят заправские инсайды Попов или Ананидзе. Тут Дмитрий был бы тут как тут. Но разве этого достаточно, чтобы перейти в «Спартак»? Ведь при таких покупках, без явного усиления, можно стать похожим на условный «Амкар».