«Локомотив» взял болельщика в штаб на один матч

Молодой человек принял участие в конкурсе и случайным образом был выбран победителем. В качестве награды «Локо» предоставил ему возможность поработать в реальных условиях на выездном матче с «Рубином» в Казани.

Рылков встретился с президентом клуба Ильей Геркусом, получил указания от администраторов Анатолия Машкова, Сергея Гришина и Руслан Элдерханова, облачился в экипировку и в аэропорту познакомился с командой и главным тренером Юрием Семиным.

Напомним, что матч 5-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» в среду, 9 августа, завершился со счетом 1:1. «Локо» после 7 туров набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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