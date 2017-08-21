Президент «Зенита» раскрыл секрет преображения Кокорина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Зенит» благодаря мячу Кокорина на выезде обыграл пермский «Амкар» в матче 7-го тура РФПЛ — 1:0. Российский форвард с шестью голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата России сезона-2017/18.

«В человека всегда надо верить, а главный тренер верит в Александра, — сказал Фурсенко по телефону. — Кроме всего прочего, Роберто — очень сильный специалист, который может раскрыть те возможности, которые есть потенциально у игрока, вот и все. В игровых вещах тут во всем заслуга тренера, это надо всегда помнить».

Ранее команда из Санкт-Петербурга уступила в Голландии «Утрехту» со счетом 0:1 в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 24 августа.

«С боевым настроением (подходит к матчу “Зенит”). Надо выигрывать каждый матч. Эта задача, которая перед нами сейчас стоит», — подчеркнул президент клуба.