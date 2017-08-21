Президент «Зенита» раскрыл секрет преображения Кокорина
МОСКВА, 21 авг —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини по-настоящему верит в нападающего Александра Кокорина, что и помогло форварду раскрыться в текущем сезоне, заявил агентству «Р-Спорт» президент петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.
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В воскресенье «Зенит» благодаря мячу Кокорина на выезде обыграл пермский «Амкар» в матче 7-го тура РФПЛ — 1:0. Российский форвард с шестью голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата России сезона-2017/18.
«В человека всегда надо верить, а главный тренер верит в Александра, — сказал Фурсенко по телефону. — Кроме всего прочего, Роберто — очень сильный специалист, который может раскрыть те возможности, которые есть потенциально у игрока, вот и все. В игровых вещах тут во всем заслуга тренера, это надо всегда помнить».
Ранее команда из
«С боевым настроением (подходит к матчу “Зенит”). Надо выигрывать каждый матч. Эта задача, которая перед нами сейчас стоит», — подчеркнул президент клуба.
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