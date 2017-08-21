Жонатас: Решение об уходе из «Рубина» оказалось непростым

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Ранее в СМИ сообщалось, что Жонатас продолжит карьеру в немецком «Ганновере», который заплатит за футболиста более 8 миллионов евро. В воскресенье 28-летний форвард прилетел в Германию, а в понедельник должен пройти медицинское обследование.

«Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде», — сказал бразилец, слова которого приводит официальный сайт казанцев.

«Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Ещё раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда», — добавил он.

Жонатас, перебравшийся в «Рубин» из испанского клуба «Реал Сосьедад» летом прошлого года, в 35 матчах за казанский клуб во всех турнирах забил 15 голов.