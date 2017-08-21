Ловчев: Комбаров — это похороны «Спартака»
Обозреватель «Советского спорта» называет три главные проблемы «Спартака» после столичного дерби с «Локомотивом» (3:4).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ: «СПАРТАК» ПЛОХО ГОТОВ ФИЗИЧЕСКИ
Уже на протяжении долгого времени я вижу, что «Спартак» очень плохо готов физически. Каррера говорит, что игроки много пробегают за матч. Но бегать можно
И еще один момент. В прошлом сезоне игроки радовались забитым мячам вместе со стадионом. Сейчас показательным был гол Глушакова. На его лице не было никакой радости. Лишь выражение лица говорило —
ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ: ОБОРОНА
Постоянные проблемы в обороне. Каррера ничему не научил защитников. В матче с «Локо» кто обыграл возрастную защиту «Спартака»? А оборона действительно возрастная, им всем тридцать или за тридцать — Боккетти, Ещенко, Комбаров и Таски. Так вот, обыграли их молодые азартные ребята — Баринов, Алексей и Антон Миранчуки. Эти трое фактически сделали игру, ну, и конечно, еще Фернандеш, — очень хорошего уровня футболист.
Они доказали, что молодость и азарт всегда будет побеждать тех, кто уже всего добился и к тому же подкопил денег.
ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ: КОМБАРОВ
В прошлом сезоне была популярная фраза, запущенная одним из болельщиков: Глушаков — это похороны. Я ее перефразирую: Комбаров — это похороны «Спартака». Я не цепляюсь к нему, но если взять пятьдесят последних пропущенных «Спартаком» голов, то рядом так или иначе будет присутствовать Комбаров.
И еще хочу важную вещь сказать. Каррера так и не научил их ни индивидуально, ни коллективно играть в защите. Но Каррера ведет себя так, будто он находится в Италии и работает в «Ювентусе», где обученные, классные защитники. Это «Ювентус» может себе позволить побеждать в половине игр со счетом 1:0. Забить гол, а потом закрыться и играть на контратаках. Но когда «Спартак» отходит назад, всегда пропускает.
После перерыва Каррера дал им установку отойти назад, играть строго в обороне, но про контратаки команда совсем не думала. И только когда уже четыре пропустили, Промес один гол отыграл. А надо было даже в меньшинстве идти вперед и забивать третий еще при счете 2:0.
По двум последним матчам я увидел, почему Каррера раньше не ставил Селихова. С ЦСКА гол от Витиньо — полностью его. С «Локо» трудно его обвинить в этих четырех голах, но мяч постоянно летал вдоль ворот, ну хоть раз выручи команду! Но он не выручил ни разу и вообще выглядел растерянным.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter