ФК «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром»
Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром».
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Как сообщает
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук, комментируя итоги матча, заявил журналистам: «Моменты возникали у обеих команд, игра качельная. У нас моментов было больше, и излишнее желание победить нам немного помешало сегодня в реализации. Мы торопились забить, суетились — тем более, что болельщики гнали нас сегодня вперед, спасибо им за поддержку».
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