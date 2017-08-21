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21 августа 2017, 9:24 | Футбол: Премьер-лига | АиФ Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром».

ФК Ростов сыграл вничью с Краснодаром - Фото Увеличить
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Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 20 августа на ростовском стадионе «Олимп-2» встреча команд завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук, комментируя итоги матча, заявил журналистам: «Моменты возникали у обеих команд, игра качельная. У нас моментов было больше, и излишнее желание победить нам немного помешало сегодня в реализации. Мы торопились забить, суетились — тем более, что болельщики гнали нас сегодня вперед, спасибо им за поддержку».
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