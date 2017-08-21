Олег Романцев: «Локомотив» бился за Семина

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— Как охарактеризуете матч?

— Как трагедию ошибок. Для «Спартака». У «Локомотива» их, конечно, тоже хватало. Но в этот день в ранге чемпиона на поле вышел не он. А потому с подопечных Семина и спрос другой. Хотя уверен, несмотря на победу, Юрий Павлович мимо этого не пройдет.

— После домашнего поражения от «Тосно» вновь пошли разговоры, что Семин уже не тот — мол, возраст сказывается, да и его футбольные взгляды устарели…

— Обычная история после обидной осечки. Болельщик в сердцах и не такое может ляпнуть.

— Но дело не только в болельщиках. Вы когда-нибудь слышали, чтобы при работающем тренере, да еще выигравшем Кубок, президент клуба в интервью рассказывал, что «на всякий случай» ведет поиск нового наставника?

— Дикость какая-то! Случись со мной такое, я бы тут же подал в отставку. На сегодня расцениваю работу Семина как героическую. Состав средненький, травмированы ключевые игроки — Чорлука, Ари. Нет ни одного чистого форварда, а просьба приобрести его повисла в воздухе. Словом, проблема на проблеме. Но команда бьется, выкладывается по полной и за счет этого идет в лидерах.

— Вы считаете, что на сегодня «Спартак» укомплектован лучше «Локомотива»?

— В распоряжении Карреры больше классных исполнителей. Да и скамейка длинней. Семин не от хорошей жизни перевел в оборону атакующего хавбека Игнатьева, а Фарфана с Алексеем Миранчуком выдвинул в атаку. И пока выступление «Локомотива» — одна из приятных неожиданностей чемпионата.

— Чего не скажешь о «Спартаке»…

— Честно говоря, мне не очень удобно рассуждать на эту тему. Особенно после его неудач. Во-первых, это команда всей моей жизни. Во-вторых, я никогда не критиковал своих коллег.

— И все-таки взгляд со стороны Олега Романцева всегда интересен.

— Что ж, спасибо на добром слове. Сейчас, наверное, спросите что-нибудь о Каррере?

— Угадали. Похоже, из кумира итальянец постепенно превращается в виновника неудач. Недавно его спросили, почему он уволил нескольких сотрудников, с кем команда стала чемпионом. В частности, водителя автобуса. И тренер ответил, что он об этом ничего знал.

— Меня это не удивляет — таковы особенности нашей профессии. Тренер будет виноват всегда и во всем — это неписаный закон. Что касается водителя, то лично я всегда с большим уважением относился к человеку, который возит мою команду, мне никогда не было это безразлично. У нас был прекрасный шофер — Николай Дорошин, Царствие ему небесное. Золотой мужик, его все звали просто Матвеичем.

— Еще из команды ушел доктор Лю.

— Уникальный специалист, которого я брал в «Спартак». Возможно, сейчас настали такие времена, когда уже не все решает тренер.

— Кроме состава?

— Да уж, здесь он сам себе голова. Хотя всякое случается…

— То, что «Спартак» начал матч без Джикия и Фернанду, не удивило? В предматчевом интервью Каррера по этому поводу сказал, что «мы не меняем стиль, а ведем поиск».

— Вот и ответ на ваш вопрос. Возможно, и тот, и другой неважно выглядели в тренировочной работе, или итальянец остался настолько недоволен их игрой с ЦСКА, что посадил на лавку. Определение состава, как и решение о заменах, для тренера всегда лотерея. Здесь кроме всего прочего срабатывает и внутреннее чутье. Именно поэтому я в 99-м выпустил на «Стад де Франс» в стартовом составе Панова, а во втором тайме Цымбаларя, которые все в итоге и решили.

— Семин в плане замен угадал.

— Выход после перерыва Антона Миранчука вместо Рыбуса, из-под которого Глушаков забивал первый мяч, помог усилить давление на ворота Селихова. А появившийся ближе к концу Коломейцев вывел «Локомотив» вперед.

— Каррера был менее удачлив?

— Если учесть, что Мельгарехо с Фернанду ничем не удивили, то вывод напрашивается сам собой. Появление бразильца еще можно объяснить стремлением больше контролировать мяч, что позволило бы сбивать темп и заставлять соперника тратить больше силы. Наверное, было бы оправданно, если бы он вышел сразу после перерыва.

— Обсуждая перед встречей в эфире составы соперников, Дмитрий Сенников сказал, что в таких ключевых встречах «Спартак» должен был сделать ставку на тех, кто выиграл чемпионство. Тем не менее место в воротах вновь занял Селихов. Неужто итальянец вконец потерял веру в Реброва?

— Вопрос на засыпку. Селихов не был безупречен во встрече с ЦСКА. И появление Реброва, ровно и уверенно отыгравшего золотой сезон, было ожидаемо. Ведь даже срыв с «Зенитом» не давал основания поставить под сомнение его уровень. Теперь давайте дождемся матча в Хабаровске, который и даст ответ на этот вопрос.

— Гол Глушакова означает, что капитан набирает былую форму?

— Дело даже не в забитом мяче, хотя это тоже показатель. Денис много двигался, обострял атаку, искал возможность для удара. А в концовке делал все, чтобы спасти игру. Он выходит на свой уровень, что для «Спартака» сейчас особенно важно.

— Лучшим у чемпиона был Промес?

— Однозначно! Голландец не только организовал две голевые комбинации «Спартака», но и сам забил мяч-красавец, чуть было не перечеркнув победу «Локомотива». Вот он своей золотой формы не растерял. И не дай Бог нам потерять такого умельца!

— Лучшим игроком матча «СЭ» назвал Фернандеша. Согласны?

— На все сто. В российской премьер-лиге можно по пальцам одной руки пересчитать футболистов, которые бы на скорости так работали с мячом. А какой великолепный гол дальним ударом он забил Селихову! Такие игроки — украшение чемпионата! Еще очень приятное впечатление оставили братья Миранчуки — быстрые, смекалистые ребята. «Локомотив» не опустил рук, бился за тренера, за победу и был вознагражден.

— Судьбу встречи решило удаление Самедова?

— Я уже говорил, что футбол — не хоккей. И потеря одного игрока еще не трагедия. Не могу припомнить, чтобы, оказавшись в таком положении, мы уступали бы сопернику. Было трудно понять, почему после перерыва «Спартак» отступил назад, полностью отдав инициативу сопернику. Прежде всего, следовало взять под контроль мяч, прессинговать. Здесь могли бы пригодиться Ананидзе, Пашалич, Фернанду. И самое главное — нельзя было давать забить быстрый мяч. Сработай этот план, «Локомотив» устал бы и сбавил обороты. Что касается справедливости удаления Самедова, то в подобных случаях все остается на усмотрение арбитра. Еськов принял карательное решение, хотя даже в более явных случаях судьи частенько стараются к ним не прибегать.

— Что же дальше?

— Для «Локомотива» это очень важные три очка, которые заставят умерить пыл недругов Семина. Для «Спартака» — очередная возможность остановиться, оглянуться и решить, как идти дальше. Пока же я не вижу ни у одной из команд чемпионской игры. На сегодня явных фаворитов в борьбе за золото нет. И в чьих руках оно окажется, решится в последних турах.

— «Спартак» может оказаться среди этих счастливчиков?

— Я был и остаюсь оптимистом!