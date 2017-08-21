Семин в роли Карреры

ТЕРПЕТЬ, ВЕРИТЬ И БЫТЬ РЯДОМ

Вскоре после огненного дерби «Спартак» — «Локомотив» на сайте «СЭ» наткнулся на статистический факт: из всех чемпионов России после семи туров меньше очков, чем у нынешних красно-белых, набрал только «Локо» в 2003 году. Казалось бы, еще одна мрачная деталь в историю стремительного падения после долгожданного чемпионства.

Но — стоп. Попробуем взглянуть на ту ситуацию в развитии. В 2002 году «Локо» под руководством Юрия Семина впервые в истории — причем после трех серебряных медалей подряд — стал чемпионом страны. Следующий сезон, осложненный еще и двумя Лигами чемпионов — весенней и осенней, ушел на переваривание триумфа. Итог — четвертое место.

Однако как выступили железнодорожники годом позже? Взяли второе золото за три года! Под руководством того же Семина, с кем «Локомотив» добился почти всех своих значимых побед. Того самого, против которого начиная с прошлой зимы всячески пытались и пытаются интриговать внутри нынешнего «Локомотива», а он в ответ выигрывает Кубок России и сейчас идет вслед за «Зенитом» в первенстве. И обыгрывает ЦСКА со «Спартаком», забивая им на двоих семь мячей.

К чему я вспомнил историю 15-летней давности? Да к тому, что спартаковским болельщикам нечего сейчас устраивать истерику, рвать на себе волосы: «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает!» Надо терпеть, верить и быть рядом. Массимо Каррера, даже если он сейчас и несколько растерян, заслужил поддержку. Игроки-чемпионы — тоже. Не факт, конечно, что локомотивская история 2004 года повторится, но если мигом терять благодарность к людям, совсем недавно сделавшим невозможное возможным, то не повторится точно.

Поэтому я был рад, увидев перед началом дерби огромный баннер на фанатской трибуне с портретом итальянца и надписью на двух языках: «Массимо — один из нас». Это правильно. Это по-человечески. Это, как говорят французы, комильфо. Так, как должно быть. В отличие от того, что многие поклонники «Спартака» (интересно, были ли среди них те, кто держал в руках тот баннер?) начали покидать стадион после того, как «Локо» забил третий мяч. Стыдно.

БОЛЬШЕ НЕ СЕМЬЯ

Хотя их возмущение полнейшей дезорганизацией команды во втором тайме, пусть даже и в меньшинстве, с эмоциональной точки зрения понять можно. Дома — отвыкли. При Каррере «Спартак» выдал на «Открытие Арене» мощнейшую серию, после 25 сентября прошлого года (тогда красно-белые уступили «Уфе» — 0:1) в 12 матчах подряд не потеряв ни одного очка. Эта почти 11-месячная серия оборвалась в субботу против «Локо».

Три поражения в четырех матчах «Спартак» последний раз терпел с 12-го по 15-й тур чемпионата-2015/16, при Дмитрии Аленичеве — от того же «Локомотива», «Урала» и «Терека». Было это в разгар шумихи из-за контракта Романа Широкова. Сейчас обсуждают контракт Дениса Глушакова, странное трансферное молчание клуба и множество других вещей, напрямую не связанных с игрой. Самый популярный клуб страны как-то очень уж быстро возвращается к тому состоянию, к которому многие привыкли за предшествовавшие золоту 15 лет. К состоянию крыловского «Квартета».

Почему «Спартак» на поле уже не умирает друг за друга, не дышит в такт и не живет одной жизнью, как в прошлом сезоне? Почему-то один игрок обрезает, то другой удаляется на ровном месте, то третий выпадает? Почему оказывается возможным, ведя в счете в меньшинстве, провалиться в центре поля и получить гол в контратаке (!)? Где та игровая дисциплина, которой все отдавали должное в прошлом году? Куда подевались фирменные 1:0 и 15 сухарей в 30 матчах и откуда взялись 13 пропущенных мячей — хуже только у «Анжи»? Для сравнения: после 7-го тура прошлого чемпионата в воротах «Спартака» побывало два. А 13-й влетел в ворота Артема Реброва в матче 17-го тура против «Рубина» 5 декабря, перед уходом на новогодние праздники.

Причина всего этого — в том, что в чаше стадиона воплощаются все те невидимые внешнему миру процессы, которые творятся за ее пределами. И «Спартак» августа 2017-го в отличие от мая 2017-го, похоже, уже не клуб-семья и не команда-семья. «Сказка закончилась», — как грустно констатировал мне один из спартаковцев.

СЕМИНУ НУЖНЫ ДЗЮБА И ДОВЕРИЕ

«Локомотив» когда-то выигрывал два чемпионата как раз на семейной атмосфере, скреплявшейся тандемом Семина и президента Валерия Филатова. Сейчас по этой части у железнодорожников фифти-фифти. Игроки и тренерский штаб, то есть команда, раздевалка, — семья стопроцентная. А вот об отношениях с клубом этого не скажешь. И победы, насколько понимаю, принципиально ничего не изменили.

Хотя лучшее, что сейчас может сделать руководство клуба, — это купить или арендовать в оставшиеся дни трансферного окна сильного форварда и дать Семину спокойно работать. И тогда я совсем не удивлюсь, если «Локомотив» будет до конца сезона бороться за место в Лиге чемпионов — и даже в этой борьбе преуспеет. При том что задача перед сезоном ставилась — место в еврокубках.

В шаге от перехода в «Локо» находился рубиновец Жонатас, но в итоге он ушел в «Ганновер». Теперь речь об Артеме Дзюбе, который при Роберто Манчини стал в «Зените» игроком скамейки. Но может он перейти и в «Краснодар». Варианты по уровню команд достаточно равнозначные, но у «Локо» есть два преимущества — вакантное (до выздоровления Ари точно) место ударного форварда и Москва, родной город футболиста.

Семин сто раз за карьеру показывал, что умеет находить общий язык с самыми непростыми по характеру игроками — будь то Вадим Евсеев или Игорь Денисов. Так что и с Дзюбой, не сомневаюсь, сладит и мотивировать его сумеет. Надо только его взять. Один раз, по публичному признанию президента клуба Ильи Геркуса, это уже не получилось — не договорились с «Зенитом» по деньгам. Осталось десять дней.

Геркус в интервью сетовал, что Семин не согласовал несколько кандидатур. Но почему он должен согласовывать, особенно если речь о людях, в чьей способности реально усилить команду (а не пополнить чей-то банковский счет) главный тренер не уверен? Зачем «Локомотиву» новые Шкулетичи? Да, понятно, сильные форварды — товар штучный, но, если клуб хочет чего-то добиться, надо усиливаться. То, что команда без нападающих идет на втором месте в таблице и на третьем по результативности, — чудо.

Если же не возьмут вообще никого — это будет очень похоже на саботаж. Так же, как если «Спартак» не приобретет сильного центрального защитника. Не случайно болельщики двух клубов на трибунах вывешивают портреты и Карреры, и Семина — видят же, что происходит. И Юрий Палыч после игры на «Открытии» подходит к гостевому сектору и кланяется в пояс…

Если «Локомотив» хочет бороться за высшие места в чемпионате (чем черт не шутит, может, и за золото — «Спартак» же смог в прошлом году!), одними эмоциями и коллективизмом сыт не будешь. Нужна глубина состава — тем более что, в отличие от прошлогодних красно-белых, красно-зеленые будут выступать в группе Лиги Европы. И без штатных форвардов играть, а тем более на два фронта, невозможно.

ТЕПЕРЬ ЕДИНСТВО — ЭТО ПРО «ЛОКО», А НЕ ПРО «СПАРТАК»

Во время матча в Тушине, особенно во втором тайме, не раз ловил себя на ощущении, что сегодняшний «Локомотив» по духу и энергетике очень напоминает «Спартак» образца прошлого сезона. Единством, страстью, драйвом. После игры это отметит и Семин, сказав даже, что именно тот «Спартак» с точки зрения эмоций стал для него образцом.

Но это спартаковское единство оказалось шатким и недолговечным. Чемпионство у «Спартака» уже никто не отнимет, но прежние отношения, насколько понимаю, сохранились только между футболистами. Правда, некоторые из них — взять того же Фернанду с двумя результативными обрезами в матчах с «Зенитом» и ЦСКА и очень плохой статистикой в дерби — изменили отношение к себе. Если Глушаков, Самедов и Комбаров играли все матчи на Кубке конфедераций и могли переутомиться, то чем объяснить плохую форму таких людей, как Фернанду? Может, работой новых помощников Карреры, включая итальянского «физика»?

Карреру критикуют за то, что он стал метаться с составом. Не поставил, в частности, того же Фернанду на «Локомотив». Но надо же было как-то реагировать на одну его неудачу за другой! Да, это рискованно, учитывая стержневую роль бразильца в прошлогоднем «Спартаке». Однако ничего не делать тоже нельзя — команда воспримет это как сигнал. Но вышел Пашалич, во многом дублирующий Фернанду по функционалу (не вполне понятно, как они могут играть вместе), — и стало уж точно не лучше. Центральный полузащитник, который не идет в борьбу, — это что-то странное. А о хорвате складывается именно такое впечатление.

Тот же Глушаков, конечно, ошибался, но он не только забил, но и видно было, как пашет, активничает, разрывается на несколько частей, чтобы успеть везде. Потому что ни Пашалича (особенно во втором тайме), ни Джано на поле видно не было. Последнего заменили по тактическим соображениям, но, мне кажется, во втором тайме, на свободном пространстве пользы от него было бы больше, чем в условиях плотной и жесткой игры до перерыва. Так или иначе, свой шанс он не использовал.

«Спартак» в этом сезоне даже в равных составах несвеж. Такого не было ни год, ни полгода назад, когда рычаги управления физподготовкой находились у Хавьера Сальсеса Нойя. Спрашивается: надо ли было расширять штаб, если у прежнего все работало хорошо и лишних людей там не было?

ВСЕ ХОДЫ СЕМИНА СРАБОТАЛИ

А в это время Семин вытаскивает из имеющегося у него достаточно скромного состава даже не максимум, а в полтора-два раза больше. Взять тот же матч со «Спартаком». Да, удаление Самедова дало гостям козыри, но ими при счете 0:2 еще надо было воспользоваться. Семин отреагировал мгновенно, во-первых, сделав в перерыве двойную замену, во-вторых, перестроив схему. Причем если раньше при переходе с модели в три защитника на четыре всегда менял Баринова, то теперь убрал с поля Рыбуса.

И когда «Локомотив», выскочив голодным зверем на второй тайм, тут же забил, сделал это как раз Баринов. Антон Миранчук отдал два прекрасных предголевых паса перед вторым и третьим мячами, Виталий Денисов выжег свой фланг. А третий вышедший на замену игрок — Коломейцев — почти сразу же вывел «Локо» вперед. То есть это была во многом победа Семина, все ходы которого во время матча сработали.

Цитата Юрий СЕМИН в интервью «СЭ» от 11 мая 2017 года. — Сегодня в тактике, схемах почти ничего нового уже не придумаешь. Почти все могут открыть интернет и найти любые упражнения. Но не каждому дано создать такое психологическое настроение внутри команды, как это удалось Каррере. Он сам был таким же футболистом — бойцом. Он же работал, пусть и недолго, при Аленичеве — и сумел понять, чего не хватало тому «Спартаку». А не хватало этого бойцовского духа. Массимо сделал на это акцент. В плане психологии Каррера оказался молодцом. Сомнений нет, «Спартак» по праву заслужил титул.

КСТАТИ О ФЕРНАНДЕШЕ

Мануэл Фернандеш со второй половины прошлого сезона — суперзвезда чемпионата России, и даже не верится, что до прихода Семина Ольга Смородская его уже зачехлила. Две голевые передачи и супергол — таков его вклад в это дерби.

Кстати, и в это межсезонье Фернандеш неделю тренировался спустя рукава, и Семин, обратив на это внимание, поинтересовался, что с ним. Оказалось — заманчивое предложение из Турции. Причем сообщил футболисту о нем, по некоторым данным, Виктор Панченко, на тот момент работавший директором селекционно-аналитического департамента «Локо» (сейчас он из клуба ушел). Тренерский штаб при этом ни о чем поставлен в известность не был — как такое может быть? И стоило больших усилий уговорить португальца не искать от добра добра.

А рядом с Фернандешем комфортно Миранчукам, игрокам комбинационного склада. С каждым матчем все увереннее смотрится Антон, которого клуб долго не горел желанием переподписывать, при том что по таланту он, возможно, и не уступает брату. Кстати, впервые оба поучаствовали в одном и том же голе — том, что забил Алексей.