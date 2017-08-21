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21 августа 2017, 0:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера: Никто из игроков «Спартака» меня не разочаровал

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что большое количество замен в составе его команды не означает, что он разочаровался в некоторых игроках.

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«Означает ли большое количество замен в составе команды, что кто-то из игроков меня разочаровывает? Нет, меня никто не разочаровал. Мне платят за то, чтобы я делал верный выбор. Я несу за него ответственность. Иногда этот выбор оказывается неверным.

Что касается вратарской позиции, то Ребров, помимо того что успешно играет, ещё и является очень хорошим человеком. Он знает, что такое быть вратарём, и продолжает активно тренироваться. В последних матчах играл Селихов. Мы не можем менять вратаря каждый матч, иначе никто не будет чувствовать уверенность в действиях голкипера.

Могу ли я повлиять на ситуацию с продлением контракта с Глушаковым? Единственное, что в такой ситуации может сделать тренер, это подтвердить согласие с определением условий контракта. Но тренер не ставит финансовые условия договора. Именно клуб решает финансовые вопросы. Я могу сказать, что это полезный игрок, но именно клуб принимает решение, на каких условиях и как продлевать контракт, — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».

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