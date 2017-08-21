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А КТО ФАВОРИТ?

Пройди жаркое южное дерби в самом начале сезона, в первых его турах, — многие, не моргнув глазом, отдали бы перед стартовым свистком предпочтение «Краснодару». Ведь «Ростов» после смены власти, ухода Курбана Бердыева и многих ведущих футболистов вступал в новый чемпионат, будучи для всех абсолютной загадкой.

Тогда казалось, что Леониду Кучуку потребуется немало времени, чтобы создать новую команду и наладить взаимосвязи. Хотя бы потому, что есть популярное мнение: там, откуда уходит Бердыев, всегда остается выжженная земля, ведь он забирает с собой все лучшее.

Но ничего подобного с «Ростовом» не произошло. Психология клуба все равно после успешных лет и участия в Лиге чемпионов изменилась в лучшую, победную сторону. А сам Кучук в краткие сроки проделал действительно весьма качественную работу: быстро понял, на кого из игроков можно опереться, встроил в состав многочисленных новичков, организовал оборону, непроходимость которой вполне может конкурировать с лучшими бердыевскими образцами.

И совсем не просто так «Ростов» после шестого тура и четырех побед подряд вскарабкался аж на второе место и наряду с «Зенитом» имел (да и по-прежнему имеет) лучший показатель в чемпионате по пропущенным мячам. И поэтому перед южным дерби даже сложно было понять, кто из команд — фаворит. Ведь тот же «Краснодар», казалось бы, превосходящий соперника в классе на бумаге, в нынешнем сезоне больно уж нестабилен: может быть как скучным, так и веселым, как надежным в обороне, так и разобранным.

А еще Игорь Шалимов по-прежнему не мог рассчитывать в стартовом составе на Смолова. Лучший российский бомбардир двух последних лет, восстановившийся от повреждения, вновь остался в запасе и вышел на поле лишь во втором тайме.

ДЯДЮН БИЛ, БИЛ И БИЛ

А начал встречу «Ростов» действительно как истинный фаворит: с позиции силы, мощно, инициативно, нацеленно. Хозяева больше владели мячом, чаще побеждали в борьбе, успешнее атаковали, выходили на ударные позиции. Только один Дядюн в первом тайме бил по чужим воротам аж шесть раз с разных дистанций! А ему, в свою очередь, помогали Зуев, Калачев и Юсупов. Но Синицын команду не подвел и все неприятные удары отразил.

У «Краснодара» же долгое время почти ничего не получалось. Первый момент, у Рамиреса, возник лишь благодаря нелепому пасу назад Юсупова, а собственные атаки конструировались с большим трудом — мяч «быки» передвигали медленно, быстро позволяя ростовчанам занять свои позиции. Однако ближе к концу первого тайма случился всплеск, и гости все-таки отыскали свободные зоны в чужой обороне и заставили ее ошибаться. Мамаев и Игнатьев выскакивали на ворота под углом, только в первом случае Павел слишком долго подбирал ногу для удара, а во втором после удара молодого форварда потрудиться уже пришлось Песьякову.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ИТОГ

Учитывая, что соперники «Ростова» в нынешнем сезоне создают у ворот дончан крайне мало по-настоящему опасных моментов, уже за эти две удавшиеся атаки можно было похвалить «Краснодар». После перерыва «быкам» тоже удавалось время от времени тревожить чужую защиту и вратаря, они даже подравняли статистику по ударам, только забить все-таки в этот раз не получилось. Не помог и выход Смолова ровно после часа игры.

«Ростов» также не смог соорудить ничего победоносного. Хотя в самой концовке дончане подошли к победе все-таки чуть ближе: подавали несколько подряд «стандартов», загрузили чужую штрафную подачами, а уже в компенсированное время удар в упор, когда никто не мешал, не получился у Юсупова.

Впрочем, с высоты всего матча, ничья — пожалуй, справедливый итог битвы двух абсолютно равных на сегодня по силе соперников, где забить мог каждый.