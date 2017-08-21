«Ростов» — «Краснодар»: скучно на табло, весело на поле
Команды Леонида Кучука и Игоря Шалимова не смогли выявить сильнейшего в южном дерби.
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А КТО ФАВОРИТ?
Пройди жаркое южное дерби в самом начале сезона, в первых его турах, — многие, не моргнув глазом, отдали бы перед стартовым свистком предпочтение «Краснодару». Ведь «Ростов» после смены власти, ухода Курбана Бердыева и многих ведущих футболистов вступал в новый чемпионат, будучи для всех абсолютной загадкой.
Тогда казалось, что Леониду Кучуку потребуется немало времени, чтобы создать новую команду и наладить взаимосвязи. Хотя бы потому, что есть популярное мнение: там, откуда уходит Бердыев, всегда остается выжженная земля, ведь он забирает с собой все лучшее.
Но ничего подобного с «Ростовом» не произошло. Психология клуба все равно после успешных лет и участия в Лиге чемпионов изменилась в лучшую, победную сторону. А сам Кучук в краткие сроки проделал действительно весьма качественную работу: быстро понял, на кого из игроков можно опереться, встроил в состав многочисленных новичков, организовал оборону, непроходимость которой вполне может конкурировать с лучшими бердыевскими образцами.
И совсем не просто так «Ростов» после шестого тура и четырех побед подряд вскарабкался аж на второе место и наряду с «Зенитом» имел (да и
А еще Игорь Шалимов
ДЯДЮН БИЛ, БИЛ И БИЛ
А начал встречу «Ростов» действительно как истинный фаворит: с позиции силы, мощно, инициативно, нацеленно. Хозяева больше владели мячом, чаще побеждали в борьбе, успешнее атаковали, выходили на ударные позиции. Только один Дядюн в первом тайме бил по чужим воротам аж шесть раз с разных дистанций! А ему, в свою очередь, помогали Зуев, Калачев и Юсупов. Но Синицын команду не подвел и все неприятные удары отразил.
У «Краснодара» же долгое время почти ничего не получалось. Первый момент, у Рамиреса, возник лишь благодаря нелепому пасу назад Юсупова, а собственные атаки конструировались с большим трудом — мяч «быки» передвигали медленно, быстро позволяя ростовчанам занять свои позиции. Однако ближе к концу первого тайма случился всплеск, и гости
СПРАВЕДЛИВЫЙ ИТОГ
Учитывая, что соперники «Ростова» в нынешнем сезоне создают у ворот дончан крайне мало
«Ростов» также не смог соорудить ничего победоносного. Хотя в самой концовке дончане подошли к победе
Впрочем, с высоты всего матча, ничья — пожалуй, справедливый итог битвы двух абсолютно равных на сегодня по силе соперников, где забить мог каждый.
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