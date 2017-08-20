«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России
ТАСС, 20 августа. «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
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В конце первого тайма главный арбитр матча Михаил Вилков удалил одного из врачей «Краснодара» за несогласие с решением судьи.
«Ростов» набрал 14 очков и вышел на третье место в чемпионата России. «Краснодар» с 12 очками занимает пятое место.
В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с санкт- петербургским «Зенитом», «Краснодар» проведет домашний матч против московского «Динамо». Обе игры пройдут 27 августа.
Главные тренеры
|Леонид Кучук
|Игорь Шалимов
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|24
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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