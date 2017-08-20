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20 августа 2017, 22:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 20 августа. «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Увеличить
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В конце первого тайма главный арбитр матча Михаил Вилков удалил одного из врачей «Краснодара» за несогласие с решением судьи.

«Ростов» набрал 14 очков и вышел на третье место в чемпионата России. «Краснодар» с 12 очками занимает пятое место.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с санкт- петербургским «Зенитом», «Краснодар» проведет домашний матч против московского «Динамо». Обе игры пройдут 27 августа.

20.08.2017 20:00 основной раунд: 7-й тур Олимп-2
Ростов 0:0 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Леонид Кучук Игорь Шалимов
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Виталий Устинов 91
Матия Бобен 5
Сверрир Ингасон 15
Миха Мевля 23
Тимофей Калачев 2
Артур Юсупов 7
67′ Александр Зуев 10
Мусса Думбья 17
46′ Александр Гацкан (к) 84
Павел Могилевец 18
42′ 77′ Владимир Дядюн 22
Элдор Шомуродов 14
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович 35′
6 Андреас Гранквист (к)
15 Илья Жигулев
17 Павел Мамаев
8 Юрий Газинский
16 Виктор Классон 84′
9 Андрей Иван
85 Иван Игнатьев 61′
10 Федор Смолов
27 Михайло Ристич 45′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
24 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 4
5 Угловые 3
9 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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