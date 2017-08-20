«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России

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В конце первого тайма главный арбитр матча Михаил Вилков удалил одного из врачей «Краснодара» за несогласие с решением судьи.

«Ростов» набрал 14 очков и вышел на третье место в чемпионата России. «Краснодар» с 12 очками занимает пятое место.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с санкт- петербургским «Зенитом», «Краснодар» проведет домашний матч против московского «Динамо». Обе игры пройдут 27 августа.