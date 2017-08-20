«Динамо» не удается обойти «Спартак». Задача на сезон не выполнена

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Александр ПРОСВЕТОВ из Химок

ДИНАМОВСКАЯ РОТАЦИЯ

Юрий Калитвинцев произвел в стартовом составе серьезную ротацию после поражения в 5-м туре в жарком Ростове (0:1), где «Динамо» не заслуживало пенальти в свои ворота, но проиграло в целом закономерно. Затем последовал успех в Каспийске (3:1). Тем не менее, победный состав подвергся изменениям. Во-первых, восстановился после травмы Ионов. Во-вторых, как и в начале второго тайма встречи с «Анжи» второго нападающего Луценко заменил опорный полузащитник Зотов. В-третьих, в составе «Динамо» дебютировал арендованный у «Зенита» Цаллагов, расположившийся на правом фланге обороны, где ранее действовали Морозов и Козлов.

В то же время Сергей Семак, несмотря на разгромное поражение «Уфы» на своем поле от «Ростова» (1:4), не внес в стартовый состав ни одной коррективы.

ВАНЕК СНОВА ОТКРЫЛ СЧЕТ

Москвичи сразу смотрелись живее соперника. Они старались придавать ускорение в целом небыстрой игре в момент перехода в атаку и разыгрывать вблизи чужих ворот мяч накоротке, демонстрируя футбол, который в России принято называть «спартаковским».

Их комбинацию по центру «веером», как у регбистов, прервал в последний момент бывший динамовец Живоглядов, не позволивший поставить восклицательный знак Панченко.

Уфимцы, мастера сушить игру, четко держали мяч на своей половине поля, так что у них до перерыва набежало 56 процентов владения, и изредка забрасывали его своим нигерийским нападающим. В одном из эпизодов Фатаи мастерски остановил длинную передачу и одним движением подправил мяч под удар Игбуну, но у того удар совсем не получился. Как позже и у Пауревича, сыгравшего на перехвате и угрожающе двинувшегося к цели.

В середине первого тайма произошел обмен схожими моментами. Зотов ловко забросил мяч на ход Бечираю, но того в последний момент успел накрыть Аликин, а у противоположных ворот в районе 11-метровой отметки Хольмен заблокировал Игбуна.

Прекрасный момент был у хозяев на 37-й минуте, когда Терехов выиграл у линии ворот стык у Живоглядова и сделал пас назад Ионову. Беленов парировал сильный удар от линии штрафной площади перед собой, а Зотов из неудобного положения (мяч уходил игроку за спину) пробил выше пустых ворот.

Зато «Уфа» своим моментом перед перерывом воспользовалась. Устроил его диагональным проходом к воротам Йокич. Динамовцы втроем сосредоточили внимание на Игбуне, а мяч прилетел к Ванеку, который, атакуя второй волной, отправил мяч под перекладину. Чех, таким образом, открыл счет, как и в прошлом поединке с «Ростовом». И не вышел на второй тайм — Семак заменил его на Облякова.

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БЕЗБОРОДОВ НЕ ПОВЕРИЛ ЗОТОВУ

Хозяева после перерыва активно пошли вперед. Элегантный и точный удар через себя нанес Панченко, однако для Беленова он проблемой не стал. Как и плотный удар Панченко головой. Ионов же не дотянулся до прострела Ташаева.

«Динамо» давило, «Уфа», которая в прошлом сезоне взяла в Москве 6 очков из 9 возможных, удержав минимальное преимущество в поединках с «Локомотивом» и «Спартаком», стояла стеной.

Выручил хозяев Зотов. Впрочем, сначала после подачи Панченко удар головой в падении нанес Терехов. От рук Беленова мяч и прилетел к полузащитнику, который, в отличие от первого тайма, не промахнулся. Зотов успел еще спустя некоторое время упасть в штрафной площади, но Безбородов был рядом и развел руки в стороны.

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В компенсированное время все могло повернуться в обратную сторону, но Пауревич не попал в ворота головой с линии площади ворот.