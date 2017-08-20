«Динамо» не удается обойти «Спартак». Задача на сезон не выполнена
Динамовцы ушли от поражения на последних минутах благодаря точному удару
экс-спартаковца Зотова и догнали красно-белых в турнирной таблице.
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Александр ПРОСВЕТОВ из Химок
ДИНАМОВСКАЯ РОТАЦИЯ
Юрий Калитвинцев произвел в стартовом составе серьезную ротацию после поражения в 5-м туре в жарком Ростове (0:1), где «Динамо» не заслуживало пенальти в свои ворота, но проиграло в целом закономерно. Затем последовал успех в Каспийске (3:1). Тем не менее, победный состав подвергся изменениям.
В то же время Сергей Семак, несмотря на разгромное поражение «Уфы» на своем поле от «Ростова» (1:4), не внес в стартовый состав ни одной коррективы.
ВАНЕК СНОВА ОТКРЫЛ СЧЕТ
Москвичи сразу смотрелись живее соперника. Они старались придавать ускорение в целом небыстрой игре в момент перехода в атаку и разыгрывать вблизи чужих ворот мяч накоротке, демонстрируя футбол, который в России принято называть «спартаковским».
Их комбинацию по центру «веером», как у регбистов, прервал в последний момент бывший динамовец Живоглядов, не позволивший поставить восклицательный знак Панченко.
Уфимцы, мастера сушить игру, четко держали мяч на своей половине поля, так что у них до перерыва набежало 56 процентов владения, и изредка забрасывали его своим нигерийским нападающим. В одном из эпизодов Фатаи мастерски остановил длинную передачу и одним движением подправил мяч под удар Игбуну, но у того удар совсем не получился. Как позже и у Пауревича, сыгравшего на перехвате и угрожающе двинувшегося к цели.
В середине первого тайма произошел обмен схожими моментами. Зотов ловко забросил мяч на ход Бечираю, но того в последний момент успел накрыть Аликин, а у противоположных ворот в районе 11-метровой отметки Хольмен заблокировал Игбуна.
Прекрасный момент был у хозяев на 37-й минуте, когда Терехов выиграл у линии ворот стык у Живоглядова и сделал пас назад Ионову. Беленов парировал сильный удар от линии штрафной площади перед собой, а Зотов из неудобного положения (мяч уходил игроку за спину) пробил выше пустых ворот.
Зато «Уфа» своим моментом перед перерывом воспользовалась. Устроил его диагональным проходом к воротам Йокич. Динамовцы втроем сосредоточили внимание на Игбуне, а мяч прилетел к Ванеку, который, атакуя второй волной, отправил мяч под перекладину. Чех, таким образом, открыл счет, как и в прошлом поединке с «Ростовом». И не вышел на второй тайм — Семак заменил его на Облякова.
БЕЗБОРОДОВ НЕ ПОВЕРИЛ ЗОТОВУ
Хозяева после перерыва активно пошли вперед. Элегантный и точный удар через себя нанес Панченко, однако для Беленова он проблемой не стал. Как и плотный удар Панченко головой. Ионов же не дотянулся до прострела Ташаева.
«Динамо» давило, «Уфа», которая в прошлом сезоне взяла в Москве 6 очков из 9 возможных, удержав минимальное преимущество в поединках с «Локомотивом» и «Спартаком», стояла стеной.
Выручил хозяев Зотов. Впрочем, сначала после подачи Панченко удар головой в падении нанес Терехов. От рук Беленова мяч и прилетел к полузащитнику, который, в отличие от первого тайма, не промахнулся. Зотов успел еще спустя некоторое время упасть в штрафной площади, но Безбородов был рядом и развел руки в стороны.
В компенсированное время все могло повернуться в обратную сторону, но Пауревич не попал в ворота головой с линии площади ворот.
Перед началом сезона гендиректор
|Юрий Калитвинцев
|Сергей Семак
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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