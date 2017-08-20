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20 августа 2017, 20:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Динамо» не удается обойти «Спартак». Задача на сезон не выполнена

Динамовцы ушли от поражения на последних минутах благодаря точному удару экс-спартаковца Зотова и догнали красно-белых в турнирной таблице.

<nobr>Бело-голубые</nobr> ушли от поражения от Уфы на последних минутах. Увеличить
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Александр ПРОСВЕТОВ из Химок

ДИНАМОВСКАЯ РОТАЦИЯ

Юрий Калитвинцев произвел в стартовом составе серьезную ротацию после поражения в 5-м туре в жарком Ростове (0:1), где «Динамо» не заслуживало пенальти в свои ворота, но проиграло в целом закономерно. Затем последовал успех в Каспийске (3:1). Тем не менее, победный состав подвергся изменениям. Во-первых, восстановился после травмы Ионов. Во-вторых, как и в начале второго тайма встречи с «Анжи» второго нападающего Луценко заменил опорный полузащитник Зотов. В-третьих, в составе «Динамо» дебютировал арендованный у «Зенита» Цаллагов, расположившийся на правом фланге обороны, где ранее действовали Морозов и Козлов.

В то же время Сергей Семак, несмотря на разгромное поражение «Уфы» на своем поле от «Ростова» (1:4), не внес в стартовый состав ни одной коррективы.

ВАНЕК СНОВА ОТКРЫЛ СЧЕТ

Москвичи сразу смотрелись живее соперника. Они старались придавать ускорение в целом небыстрой игре в момент перехода в атаку и разыгрывать вблизи чужих ворот мяч накоротке, демонстрируя футбол, который в России принято называть «спартаковским».

Их комбинацию по центру «веером», как у регбистов, прервал в последний момент бывший динамовец Живоглядов, не позволивший поставить восклицательный знак Панченко.

Уфимцы, мастера сушить игру, четко держали мяч на своей половине поля, так что у них до перерыва набежало 56 процентов владения, и изредка забрасывали его своим нигерийским нападающим. В одном из эпизодов Фатаи мастерски остановил длинную передачу и одним движением подправил мяч под удар Игбуну, но у того удар совсем не получился. Как позже и у Пауревича, сыгравшего на перехвате и угрожающе двинувшегося к цели.

В середине первого тайма произошел обмен схожими моментами. Зотов ловко забросил мяч на ход Бечираю, но того в последний момент успел накрыть Аликин, а у противоположных ворот в районе 11-метровой отметки Хольмен заблокировал Игбуна.

Прекрасный момент был у хозяев на 37-й минуте, когда Терехов выиграл у линии ворот стык у Живоглядова и сделал пас назад Ионову. Беленов парировал сильный удар от линии штрафной площади перед собой, а Зотов из неудобного положения (мяч уходил игроку за спину) пробил выше пустых ворот.

Зато «Уфа» своим моментом перед перерывом воспользовалась. Устроил его диагональным проходом к воротам Йокич. Динамовцы втроем сосредоточили внимание на Игбуне, а мяч прилетел к Ванеку, который, атакуя второй волной, отправил мяч под перекладину. Чех, таким образом, открыл счет, как и в прошлом поединке с «Ростовом». И не вышел на второй тайм — Семак заменил его на Облякова.

БЕЗБОРОДОВ НЕ ПОВЕРИЛ ЗОТОВУ

Хозяева после перерыва активно пошли вперед. Элегантный и точный удар через себя нанес Панченко, однако для Беленова он проблемой не стал. Как и плотный удар Панченко головой. Ионов же не дотянулся до прострела Ташаева.

«Динамо» давило, «Уфа», которая в прошлом сезоне взяла в Москве 6 очков из 9 возможных, удержав минимальное преимущество в поединках с «Локомотивом» и «Спартаком», стояла стеной.

Выручил хозяев Зотов. Впрочем, сначала после подачи Панченко удар головой в падении нанес Терехов. От рук Беленова мяч и прилетел к полузащитнику, который, в отличие от первого тайма, не промахнулся. Зотов успел еще спустя некоторое время упасть в штрафной площади, но Безбородов был рядом и развел руки в стороны.

В компенсированное время все могло повернуться в обратную сторону, но Пауревич не попал в ворота головой с линии площади ворот.

Перед началом сезона гендиректор бело-голубых Евгений Муравьев сказал, что для «Динамо» принципиально находиться в турнирной таблице выше «Спартака». После семи туров, то есть почти четверти дистанции, «Динамо» идет вровень с действующим чемпионом.

20.08.2017 17:30 Зрители 6179 основной раунд: 7-й тур Арена Химки
Динамо М 1:1 Уфа
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Сергей Семак
Голы
87′ Александр Зотов 10
9 Ондржей Ванек (Б. Йокич) 45′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Ибрагим Цаллагов 15
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Владимир Рыков 4
Александр Ташаев 88
Александр Зотов 10
Кирилл Панченко 8
Самба Соу 27
72′ Алексей Ионов 7
Евгений Луценко 48
57′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич 90+1′
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
13 Азамат Засеев
44 Силвестр Игбун
9 Ондржей Ванек 46′
98 Иван Обляков 71′
19 Иван Пауревич 90′ 76′
7 Дмитрий Сысуев
21 Кехинде Фатаи 90′
99 Исламнур Абдулавов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
9 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
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