Семак: «Уфа» имела моменты после пропущенного гола и могла победить «Динамо»

В воскресенье в матче седьмого тура чемпионата России «Уфа» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1.

«Тяжелая игра, как и все остальные матчи. Обидно пропускать в конце, мы старались, были моменты, но не дотерпели. Даже после пропущенного мяча были моменты, могли победить, это плюс для команды, ребята молодцы, что не опустили руки», — сказал Семак.

На 46-й минуте травму получил полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек, который был заменен. «Пока не знаем [о степени травмы], завтра будет обследование, тогда все узнаем. Жалко, потому что он вернулся на свой уровень, хорошо играет», — рассказал тренер.

После семи туров чемпионата России «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Уфа» располагается на седьмом месте с 10 очками.