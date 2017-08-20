Семак: «Уфа» имела моменты после пропущенного гола и могла победить «Динамо»
ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» мог победить в матче с «Динамо», реализуй он свои моменты в концовке игры. Об этом на
пресс-конференции сообщил главный тренер уфимцев Сергей Семак.
В воскресенье в матче седьмого тура чемпионата России «Уфа» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1.
«Тяжелая игра, как и все остальные матчи. Обидно пропускать в конце, мы старались, были моменты, но не дотерпели. Даже после пропущенного мяча были моменты, могли победить, это плюс для команды, ребята молодцы, что не опустили руки», — сказал Семак.
На 46-й минуте травму получил полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек, который был заменен. «Пока не знаем [о степени травмы], завтра будет обследование, тогда все узнаем. Жалко, потому что он вернулся на свой уровень, хорошо играет», — рассказал тренер.
После семи туров чемпионата России «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Уфа» располагается на седьмом месте с 10 очками.
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