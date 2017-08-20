Калитвинцев: «Динамо» не удовлетворено ничьей с «Уфой» в матче чемпионата России

В воскресенье в матче седьмого тура «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

«Не обижая “Уфу”, скажу, что результатом мы не удовлетворены», — сказал Калитвинцев.

«Мы готовились и знали нашего соперника, выстроили план, он работал, хотя не на сто процентов, но ребята выполняли то, о чем договаривались, — продолжил тренер. — Нехорошо пропускать мяч “в раздевалку”, поэтому, считай, мы дали фору. Во втором тайме рисковали, хотя у “Уфы” были моменты, но нам некуда было деваться. За самоотдачу и усилия, которые ребята показали на поле, я их поблагодарю».

В добавленное к матчу время в штрафной «Уфы» произошло столкновение, в результате которого на газоне оказался футболист «Динамо». «Сказали, что нарушение вроде бы было. Хотя сам я не смотрел эпизод», — отметил Калитвинцев.

После семи туров чемпионата России «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Уфа» располагается на седьмом месте с 10 очками.