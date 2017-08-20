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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30740081/
20 августа 2017, 20:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Калитвинцев: «Динамо» не удовлетворено ничьей с «Уфой» в матче чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Динамо» не доволен ничейным результатом в матче чемпионата России с «Уфой». Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

В воскресенье в матче седьмого тура «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

«Не обижая “Уфу”, скажу, что результатом мы не удовлетворены», — сказал Калитвинцев.

«Мы готовились и знали нашего соперника, выстроили план, он работал, хотя не на сто процентов, но ребята выполняли то, о чем договаривались, — продолжил тренер. — Нехорошо пропускать мяч “в раздевалку”, поэтому, считай, мы дали фору. Во втором тайме рисковали, хотя у “Уфы” были моменты, но нам некуда было деваться. За самоотдачу и усилия, которые ребята показали на поле, я их поблагодарю».

В добавленное к матчу время в штрафной «Уфы» произошло столкновение, в результате которого на газоне оказался футболист «Динамо». «Сказали, что нарушение вроде бы было. Хотя сам я не смотрел эпизод», — отметил Калитвинцев.

После семи туров чемпионата России «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Уфа» располагается на седьмом месте с 10 очками.

20.08.2017 17:30 Зрители 6179 основной раунд: 7-й тур Арена Химки
Динамо М 1:1 Уфа
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Сергей Семак
Голы
87′ Александр Зотов 10
9 Ондржей Ванек (Б. Йокич) 45′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Ибрагим Цаллагов 15
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Владимир Рыков 4
Александр Ташаев 88
Александр Зотов 10
Кирилл Панченко 8
Самба Соу 27
72′ Алексей Ионов 7
Евгений Луценко 48
57′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич 90+1′
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
13 Азамат Засеев
44 Силвестр Игбун
9 Ондржей Ванек 46′
98 Иван Обляков 71′
19 Иван Пауревич 90′ 76′
7 Дмитрий Сысуев
21 Кехинде Фатаи 90′
99 Исламнур Абдулавов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
9 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
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