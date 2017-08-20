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20 августа 2017, 20:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Италии утверждают, что «Спартак» ждёт финального ответа от Ньянга до вторника

Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг всё ещё может перейти в московский «Спартак» несмотря на сомнения самого игрока в целесообразности возможного переезда в российский клуб, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Нападающий Милана М'<span class=error>Байе</span> <span class=error>Ньянг</span> всё ещё может перейти в московский Спартак несмотря на сомнения самого игрока в целесообразности возможного переезда в российский клуб сообщает сайт журналиста <span class=error>Альфредо</span> <span class=error>Педуллы</span>. Увеличить
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По информации источника, «Спартак» готов ждать ответа от 22-летнего форварда до вторника, 22 августа. Если Ньянг согласится на переход в стан красно-белых, «Спартак» заплатит € 20 млн.

Ранее появлялась информация о том, что руководство «Милана» надеется продать Ньянга в «Спартак» и пытается убедить игрока и его агента Мино Райолу принять предложение красно-белых. Сам игрок якобы отказывается от варианта с Россией из-за желания играть в Италии, Испании, Германии или Англии.

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