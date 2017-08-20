В Италии утверждают, что «Спартак» ждёт финального ответа от Ньянга до вторника
Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг всё ещё может перейти в московский «Спартак» несмотря на сомнения самого игрока в целесообразности возможного переезда в российский клуб, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.
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По информации источника, «Спартак» готов ждать ответа от 22-летнего форварда до вторника, 22 августа. Если Ньянг согласится на переход в стан
Ранее появлялась информация о том, что руководство «Милана» надеется продать Ньянга в «Спартак» и пытается убедить игрока и его агента Мино Райолу принять предложение
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