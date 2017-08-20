В Италии утверждают, что «Спартак» ждёт финального ответа от Ньянга до вторника

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По информации источника, «Спартак» готов ждать ответа от 22-летнего форварда до вторника, 22 августа. Если Ньянг согласится на переход в стан красно-белых, «Спартак» заплатит € 20 млн.