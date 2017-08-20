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20 августа 2017, 19:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 20 августа. Московское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев гол забил Александр Зотов (87-я минута), у гостей отличился Ондржей Ванек (45).

«Динамо» с восемью очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 10 очками занимает седьмое место.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром» 27 августа, «Уфа» проведет гостевой матч против махачкалинского «Анжи» 25 августа.

20.08.2017 17:30 Зрители 6179 основной раунд: 7-й тур Арена Химки
Динамо М 1:1 Уфа
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Сергей Семак
Голы
87′ Александр Зотов 10
9 Ондржей Ванек (Б. Йокич) 45′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Ибрагим Цаллагов 15
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Владимир Рыков 4
Александр Ташаев 88
Александр Зотов 10
Кирилл Панченко 8
Самба Соу 27
72′ Алексей Ионов 7
Евгений Луценко 48
57′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич 90+1′
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
13 Азамат Засеев
44 Силвестр Игбун
9 Ондржей Ванек 46′
98 Иван Обляков 71′
19 Иван Пауревич 90′ 76′
7 Дмитрий Сысуев
21 Кехинде Фатаи 90′
99 Исламнур Абдулавов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
9 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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