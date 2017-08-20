«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
ТАСС, 20 августа. Московское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев гол забил Александр Зотов (87-я минута), у гостей отличился Ондржей Ванек (45).
«Динамо» с восемью очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 10 очками занимает седьмое место.
В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром» 27 августа, «Уфа» проведет гостевой матч против махачкалинского «Анжи» 25 августа.
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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