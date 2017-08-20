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20 августа 2017, 20:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ригони перейдет в «Зенит»

Хуан Крус Ольер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, подтвердил корреспонденту «СЭ», что клуб договорился с «Зенитом» о переходе футболиста.

Хуан <span class=error>Крус</span> <span class=error>Ольер</span> агент полузащитника Индепендьенте <span class=error>Эмилиано</span> <span class=error>Ригони</span> подтвердил корреспонденту СЭ что клуб договорился с Зенитом о переходе футболиста. Увеличить
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Напомним, Ригони согласовал условия контракта с петербуржцами несколько недель назад, но клубы не могли урегулировать детали трансфера. Теперь, по словам Ольера, сделка завершена.

— Сделка завершена. Ригони будет играть за «Зенит», — отметил Ольер. (Гоша ЧЕРНОВ).

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