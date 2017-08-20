Ригони перейдет в «Зенит»
Хуан Крус Ольер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, подтвердил корреспонденту «СЭ», что клуб договорился с «Зенитом» о переходе футболиста.
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Напомним, Ригони согласовал условия контракта с петербуржцами несколько недель назад, но клубы не могли урегулировать детали трансфера. Теперь, по словам Ольера, сделка завершена.
— Сделка завершена. Ригони будет играть за «Зенит», — отметил Ольер. (Гоша ЧЕРНОВ).
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