Роберто Манчини: Время Дзюбы придет

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— Матч был нелегким — начал Манчини. — В этом есть заслуга «Амкара», который показал очень хорошую игру.

— За счет чего удавалось сдерживать «Амкар» во втором тайме на его половине поля?

— Хочу отметить, что мы играли во втором тайме намного лучше, чем в первом. Нам удалось победить за счет высокого прессинга и того, что мы свели к минимуму попытки хозяев выйти на нашу половину поля.

— Сложилось впечатление, что у «Зенита» наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? Прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в «Рубин».

— Про Ерохина и Нобоа слышу в первый раз. Что касается кризиса в атаке — достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забиваем больше всех в чемпионате России.

— Дзюба не подходит под вашу систему? Почему он не играет?

— Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.

— Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.

— Это только начало, потенциал Кокорина еще не раскрыт. То, что он делает, — результат его усердного труда. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение.

— У вас были сложности с искусственным газоном?

— На синтетике вообще играть сложно. «Амкар» привык к этому покрытию. Также трудности вызваны тем, что у нас очень плотный график, играем практически каждые три дня, и у нас не такая большая ротация состава.

КОКОРИН НА ЛЮБИМОЙ ПОЗИЦИИ

— Шестой гол в чемпионате, седьмой в сезоне. Что для вас изменилось? — вопрос форварду «Зенита» после матча.

— Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.

— Как сегодня чувствовали себя с учетом графика через два дня на третий?

— Сейчас уже на четвертый день, так что было полегче. Но здесь тяжело, да. Искусственное поле, а мы все игры проводим на настоящем, в конце матча ливень пошел. Вроде искусственное поле, а все в грязи. (Официальный сайт «Зенита»).