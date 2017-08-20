Роберто Манчини: Время Дзюбы придет
После победы над «Амкаром» в Перми главный тренер «Зенита» похвалил Александра Кокорина за усердную работу на тренировках и дал надежду Артему Дзюбе, а Кокорин рассказал о причинах результативной игры.
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— Матч был нелегким — начал Манчини. — В этом есть заслуга «Амкара», который показал очень хорошую игру.
— За счет чего удавалось сдерживать «Амкар» во втором тайме на его половине поля?
— Хочу отметить, что мы играли во втором тайме намного лучше, чем в первом. Нам удалось победить за счет высокого прессинга и того, что мы свели к минимуму попытки хозяев выйти на нашу половину поля.
— Сложилось впечатление, что у «Зенита» наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? Прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в «Рубин».
— Про Ерохина и Нобоа слышу в первый раз. Что касается кризиса в атаке — достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забиваем больше всех в чемпионате России.
— Дзюба не подходит под вашу систему? Почему он не играет?
— Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.
— Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.
— Это только начало, потенциал Кокорина еще не раскрыт. То, что он делает, — результат его усердного труда. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение.
— У вас были сложности с искусственным газоном?
— На синтетике вообще играть сложно. «Амкар» привык к этому покрытию. Также трудности вызваны тем, что у нас очень плотный график, играем практически каждые три дня, и у нас не такая большая ротация состава.
КОКОРИН НА ЛЮБИМОЙ ПОЗИЦИИ
— Шестой гол в чемпионате, седьмой в сезоне. Что для вас изменилось? — вопрос форварду «Зенита» после матча.
— Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.
— Как сегодня чувствовали себя с учетом графика через два дня на третий?
— Сейчас уже на четвертый день, так что было полегче. Но здесь тяжело, да. Искусственное поле, а мы все игры проводим на настоящем, в конце матча ливень пошел. Вроде искусственное поле, а все в грязи. (Официальный сайт «Зенита»).
|Гаджи Гаджиев
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|7
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
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