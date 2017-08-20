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20 августа 2017, 19:55 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Время Дзюбы придет

После победы над «Амкаром» в Перми главный тренер «Зенита» похвалил Александра Кокорина за усердную работу на тренировках и дал надежду Артему Дзюбе, а Кокорин рассказал о причинах результативной игры.

Главный тренер Зенита похвалил <span class=error>Кокорина</span> и дал надежду <span class=error>Дзюбе</span>. Увеличить
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— Матч был нелегким — начал Манчини. — В этом есть заслуга «Амкара», который показал очень хорошую игру.

— За счет чего удавалось сдерживать «Амкар» во втором тайме на его половине поля?

— Хочу отметить, что мы играли во втором тайме намного лучше, чем в первом. Нам удалось победить за счет высокого прессинга и того, что мы свели к минимуму попытки хозяев выйти на нашу половину поля.

— Сложилось впечатление, что у «Зенита» наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? Прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в «Рубин».

— Про Ерохина и Нобоа слышу в первый раз. Что касается кризиса в атаке — достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забиваем больше всех в чемпионате России.

— Дзюба не подходит под вашу систему? Почему он не играет?

— Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.

— Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.

— Это только начало, потенциал Кокорина еще не раскрыт. То, что он делает, — результат его усердного труда. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение.

— У вас были сложности с искусственным газоном?

— На синтетике вообще играть сложно. «Амкар» привык к этому покрытию. Также трудности вызваны тем, что у нас очень плотный график, играем практически каждые три дня, и у нас не такая большая ротация состава.

КОКОРИН НА ЛЮБИМОЙ ПОЗИЦИИ

— Шестой гол в чемпионате, седьмой в сезоне. Что для вас изменилось? — вопрос форварду «Зенита» после матча.

— Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.

— Как сегодня чувствовали себя с учетом графика через два дня на третий?

— Сейчас уже на четвертый день, так что было полегче. Но здесь тяжело, да. Искусственное поле, а мы все игры проводим на настоящем, в конце матча ливень пошел. Вроде искусственное поле, а все в грязи. (Официальный сайт «Зенита»).

20.08.2017 15:00 Зрители 11345 основной раунд: 7-й тур Звезда
Амкар 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (Д. Полоз, А. Ерохин) 61′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Михаил Сиваков 18
63′ Брайн Оладапо Идову 19
Секу Конде 6
Александр Рязанцев 91
Сергей Баланович 16
78′ Александр Милькович 2
Януш Гол 5
65′ Павел Комолов 20
Михаил Гащенков 17
33′ Алексей Гасилин 11
Дарко Бодул 9
99 Андрей Лунев 90+1′
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
9 Александр Кокорин
14 Далер Кузяев 87′
13 Луиш Нету
11 Себастьян Дриусси 66′
8 Матиас Краневиттер 85′
7 Дмитрий Полоз 81′
33 Андрей Панюков
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 7
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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