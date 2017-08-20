«Спартак» портачит. Худшие старты чемпионов России
Так неудачно, как «Спартак», защиту чемпионского титула в России начинал лишь один клуб.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. Следуя этой неказистой логике, можно констатировать наличие у «Спартака» системных проблем. Давешнее поражение от явилось как раз таки третьим для чемпионов России. За неполные
1998. «Спартак» — 11 очков
В 1990-х «Спартак» не испытывал столь жёсткой конкуренции на отечественных полях, как сейчас, и мог себе позволить раскачку на старте. Чемпионат-1998 — сезон, напомню, ещё целиком умещался в один календарный год — москвичи начали с поражения от «Зенита» в гостях, а через пару туров удвоили количество «баранок», проиграв во Владикавказе. По итогам семи игровых дней чемпион занимал непривычно низкое для себя пятое место — и ничего, догнал и перегнал конкурентов. После 16-го тура он лидерства уже никому не уступал.
2005. «Локомотив» — 11 очков
Столичный «паровоз» проехал стартовый отрезок сезона-2005 без поражений. Вот только ничьих наплодил многовато — пять в семи турах. Повод вспомнить и погоревать о «необязательных» потерях возник у
2004. ЦСКА — 10 очков
Излишне миролюбиво начал соревновательную кампанию ЦСКА образца 2004 года. Четыре тура кряду «армейцы» делили очки с противниками, в том числе в абсолютно выигрышных ситуациях. Апофеозом серии явился домашний матч с «Зенитом», в котором
2008. «Зенит» — 7 очков (в 6 матчах)
Чемпионат девятилетней давности был поистине уникальным. РФПЛ создала «Зениту» режим наибольшего благоприятствования ради международных свершений, и петербуржцы блистательно этим воспользовались, в течение нескольких месяцы выиграв обе свои европейские чаши. За
2017/18. «Спартак» — 8 очков
Это уже похоже на примету времени: если «Спартак» пропускает, то не выигрывает. В новом сезоне она сработала уже четырежды — во всех трёх дерби («Динамо», ЦСКА, «Локомотив») и в Петербурге. Куража, огня прошлогоднего
2003. «Локомотив» — 7 очков
Хуже современного «Спартака» у нас стартовал лишь один чемпион — 2002 года. Но у того незабываемого «Локомотива», сёминской,
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