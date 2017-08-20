СМИ: Футболист Саму Гарсия расторг контракт с «Рубином» и перейдет в «Леванте»

Главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев в субботу после победы в матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (6:0) сообщил, что «Рубин» потеряет многих футболистов из-за финансового положения клуба.

По данным портала, переговоры между 27-летним футболистом и «Леванте» находятся на завершающей стадии, стороны договариваются о зарплате игрока. Саму Гарсия хочет зарплату в €2 млн.

Ранее немецкая газета Bild, сообщила, что «Рубин» покинет бразильский нападающий Жонатас, который на следующей неделе должен перейти в «Ганновер» за €8 млн.

Саму Гарсия подписал контракт с «Рубином» в июле 2016 года на три сезона. С января по июнь 2017 года испанец выступал на правах аренды за «Лаганес». За «Рубин» футболист провел 15 матчей в разных турнирах и забил один гол.