Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара»

«Зенит» сыграет в Перми против «Амкара» без Жиркова, Шатова и Дзюбы, «Динамо» и «Уфа» выяснят отношения в Москве перед трансфером Стоцкого в ЦСКА, а Смолов вернется на поле в Премьер-лиге в выездном матче с «Ростовом». «Газета.Ru» анонсирует воскресные матчи 7-го тура РФПЛ.