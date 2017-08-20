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20 августа 2017, 18:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на сегодняшний матч 7-го тура российской Премьер-Лиги, который состоится в Ростове-на-Дону.

Ростов: <span class=error>Песьяков</span> <span class=error>Паршивлюк</span> <span class=error>Устинов</span> <span class=error>Мевля</span> Игнасон <span class=error>Бобен</span> <span class=error>Гацкан</span> <span class=error>Калачёв</span> <span class=error>Юсупов</span> <span class=error>Зуев</span> <span class=error>Дядюн</span>. Увеличить
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«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Игнасон, Бобен, Гацкан, Калачёв, Юсупов, Зуев, Дядюн.

У «Краснодара» вновь в запасе остался нападающий Фёдор Смолов, восстановившийся недавно от травмы.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жигулёв, Классон, Ристич, Игнатьев.

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