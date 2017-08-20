Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара»
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на сегодняшний матч 7-го тура российской
Премьер-Лиги, который состоится в Ростове-на-Дону.
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«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Игнасон, Бобен, Гацкан, Калачёв, Юсупов, Зуев, Дядюн.
У «Краснодара» вновь в запасе остался нападающий Фёдор Смолов, восстановившийся недавно от травмы.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жигулёв, Классон, Ристич, Игнатьев.
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