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20 августа 2017, 18:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кокорин: Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал гостевую победу над «Амкаром» (1:0) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кокорин</span> прокомментировал гостевую победу над <span class=error>Амкаром</span> (1:0) в матче 7-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Именно Кокорин стал автором единственного гола в Перми, сумев отличиться в пятом матче чемпионата России кряду и возглавляя гонку бомбардиров.

«Тяжёлая игра в каждом из таймов. Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счёт, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.

Не знаю, как нацелен был «Амкар», всё-таки мало что у них получилось. Были подходы, скажем так, и один хороший момент, который сами подарили. Как раз когда попали Игорю Смольникову в живот — это, пожалуй, самый запоминающийся эпизод. Если бы не наши ошибки, то у хозяев бы не получилась игра.

Что для меня изменилось? Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это, — приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».

20.08.2017 15:00 Зрители 11345 основной раунд: 7-й тур Звезда
Амкар 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (Д. Полоз, А. Ерохин) 61′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Михаил Сиваков 18
63′ Брайн Оладапо Идову 19
Секу Конде 6
Александр Рязанцев 91
Сергей Баланович 16
78′ Александр Милькович 2
Януш Гол 5
65′ Павел Комолов 20
Михаил Гащенков 17
33′ Алексей Гасилин 11
Дарко Бодул 9
99 Андрей Лунев 90+1′
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
9 Александр Кокорин
14 Далер Кузяев 87′
13 Луиш Нету
11 Себастьян Дриусси 66′
8 Матиас Краневиттер 85′
7 Дмитрий Полоз 81′
33 Андрей Панюков
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 7
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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