Кокорин: Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось

Именно Кокорин стал автором единственного гола в Перми, сумев отличиться в пятом матче чемпионата России кряду и возглавляя гонку бомбардиров.

«Тяжёлая игра в каждом из таймов. Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счёт, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.



Не знаю, как нацелен был «Амкар», всё-таки мало что у них получилось. Были подходы, скажем так, и один хороший момент, который сами подарили. Как раз когда попали Игорю Смольникову в живот — это, пожалуй, самый запоминающийся эпизод. Если бы не наши ошибки, то у хозяев бы не получилась игра.

Что для меня изменилось? Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это, — приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».