Человек-гол. Угадайте, кто опять забил за «Зенит»

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ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПОБЕД

Гаджи Гаджиев — это наш Арсен Венгер. Он дольше всех тренеров премьер-лиги работает на одном месте. Он старше всех, даже Юрия Семина. И его команда тоже закоснела в игровом и идейном бессилии. Разве что болельщики «Амкара» не устраивают масштабные акции протеста в адрес тренера и не заполняют Твиттер лозунгами #ДолойГаджиева.

Пермяки уже почти полгода не прогрессируют. В последний раз «Амкар» побеждал в чемпионате России аж в середине марта, когда находился всего в одном очке от еврокубковой зоны. С тех пор — теперь уже 18 матчей без побед и место в подземелье таблицы.

Последний успех красно-черных помнят не только на Каме, но и на Неве: весной «Зенит» еще надеялся догнать «Спартак», а Мирча Луческу на каждом брифинге запугивал судей. Получился обратный эффект. В Перми оскандалились бригада Евгения Турбина, не засчитавшая гол гостей в начале встречи, а также Нету, выбивший мяч из чужих ворот в том эпизоде. «Зенит» проиграл, отстал от «Спартака» на восемь очков, а в итоге соскользнул даже со второго места.

БЕЗ РУССКОГО КВАРТЕТА

На этот раз в Перми не было ни Турбина, ни Луческу, ни Нету. Вернее, португалец приехал на Урал, но лишь вышел на замену в концовке — при Роберто Манчини он лишился места в основе и стал героем трансферных слухов. Итальянец, как выясняется, не фанатеет от ротации — в последнее время он меняет футболистов только по уважительным причинам, то есть из-за травм и дисквалификаций. Поэтому угадать стартовый состав на игру с «Амкаром» было несложно.

Правда, вопросы все равно оставались. Целых четыре: Шатов, Дзюба, Анюков и Жирков. Весь российский квартет внезапно оказался не только за бортом заявки, но и за бортом самолета. Вроде бы еще на прошлой неделе они находились в обойме, а сейчас разом вылетели из нее. Домыслы и предположения поспешил опровергнуть сам Манчини. «Все травмированы», — констатировал итальянец перед игрой. Всем скопом. Видимо, бывает и такое.

Впрочем, трое из этой четверки уже не считаются игроками основы, а Шатов не играл в Голландии с «Утрехтом». Поэтому Манчини недолго решал головоломку по изменению состава — с первых минут впервые в этом чемпионате вышел Полоз.

ГЕРОЙ СМОЛЬНИКОВ

Свежих футболистов петербуржцам явно не хватало. Первый тайм жутко напоминал печально известную игру в Голландии, когда «Зенит» лбом бился о двухслойную стену. «Амкар» тоже глубоко оборонялся и пытался что-то создавать только на контратаках. Сине-бело-голубым оставалось только бить издали, потому что на стандартах пермские гиганты имели преимущество. Отсюда — всего один удар в створ за тайм у гостей.

До перерыва самый лакомый момент был у «Амкара». Опять потерял позицию Маммана — аргентинец упустил за спину Балановича, который обхитрил Лунева и подарил мяч Мильковичу. Ворота были пустыми, но оставался еще Смольников, смело бросившийся на амбразуру: подставил солнечное сплетение под выстрел Мильковича и пару минут не мог встать с газона.

Во втором тайме у «Амкара» был похожий момент: снова Лунев был отыгран, но на этот раз Бодулу было сложно забить с острого угла, хотя он попал в створ. Браво Кузяеву, который подстраховал вратаря.

ГРОМКИЙ СТУК В СБОРНУЮ

К тому времени «Зенит» уже вел в счете. Целый час гости пытались пропороть пермскую защиту по центру, но она отлично справлялась с давлением — выносила мячи, совершала отборы, снимала верх. Однако для победы порой хватает и одной атаки. Так получилось и сейчас: идеально сыграл треугольник Ерохин — Полоз — Кокорин. Хочется связать этот трезубец со сборной России, но один футболист выбивается из этого списка. Кокорин же не играл на Кубке конфедераций и не вызван в «полуторный состав» сейчас.