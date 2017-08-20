Человек-гол. Угадайте, кто опять забил за «Зенит»
Александр Кокорин принес своей команде очередную победу и закрепился на вершине гонки бомбардиров
премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПОБЕД
Гаджи Гаджиев — это наш Арсен Венгер. Он дольше всех тренеров
Пермяки уже почти полгода не прогрессируют. В последний раз «Амкар» побеждал в чемпионате России аж в середине марта, когда находился всего в одном очке от еврокубковой зоны. С тех пор — теперь уже 18 матчей без побед и место в подземелье таблицы.
Последний успех
БЕЗ РУССКОГО КВАРТЕТА
На этот раз в Перми не было ни Турбина, ни Луческу, ни Нету. Вернее, португалец приехал на Урал, но лишь вышел на замену в концовке — при Роберто Манчини он лишился места в основе и стал героем трансферных слухов. Итальянец, как выясняется, не фанатеет от ротации — в последнее время он меняет футболистов только по уважительным причинам, то есть
Правда, вопросы все равно оставались. Целых четыре: Шатов, Дзюба, Анюков и Жирков. Весь российский квартет внезапно оказался не только за бортом заявки, но и за бортом самолета. Вроде бы еще на прошлой неделе они находились в обойме, а сейчас разом вылетели из нее. Домыслы и предположения поспешил опровергнуть сам Манчини. «Все травмированы», — констатировал итальянец перед игрой. Всем скопом. Видимо, бывает и такое.
Впрочем, трое из этой четверки уже не считаются игроками основы, а Шатов не играл в Голландии с «Утрехтом». Поэтому Манчини недолго решал головоломку по изменению состава — с первых минут впервые в этом чемпионате вышел Полоз.
ГЕРОЙ СМОЛЬНИКОВ
Свежих футболистов петербуржцам явно не хватало. Первый тайм жутко напоминал печально известную игру в Голландии, когда «Зенит» лбом бился о двухслойную стену. «Амкар» тоже глубоко оборонялся и пытался
До перерыва самый лакомый момент был у «Амкара». Опять потерял позицию Маммана — аргентинец упустил за спину Балановича, который обхитрил Лунева и подарил мяч Мильковичу. Ворота были пустыми, но оставался еще Смольников, смело бросившийся на амбразуру: подставил солнечное сплетение под выстрел Мильковича и пару минут не мог встать с газона.
Во втором тайме у «Амкара» был похожий момент: снова Лунев был отыгран, но на этот раз Бодулу было сложно забить с острого угла, хотя он попал в створ. Браво Кузяеву, который подстраховал вратаря.
ГРОМКИЙ СТУК В СБОРНУЮ
К тому времени «Зенит» уже вел в счете. Целый час гости пытались пропороть пермскую защиту по центру, но она отлично справлялась с давлением — выносила мячи, совершала отборы, снимала верх. Однако для победы порой хватает и одной атаки. Так получилось и сейчас: идеально сыграл треугольник Ерохин — Полоз — Кокорин. Хочется связать этот трезубец со сборной России, но один футболист выбивается из этого списка. Кокорин же не играл на Кубке конфедераций и не вызван в «полуторный состав» сейчас.
Но Кокорин вряд ли расстроен, что не сыграет с «Динамо» за сборную. Если он не будет снижать напора, то забьет
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