Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»

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Встреча, прошедшая в Перми в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». Победный мяч на 61-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал 6-м в текущем чемпионате России.

«Зенит», набравший 19 очков, лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (2 очка) занимает последнее место.

В следующем туре «Амкар» 26 августа на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Зенит» днем позже примет «Ростов» (Ростов-на-Дону).