Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»
МОСКВА, 20 авг —
Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали победу на выезде над пермским «Амкаром» в матче 7-го тура чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в Перми в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». Победный мяч на 61-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал 6-м в текущем чемпионате России.
«Зенит», набравший 19 очков, лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (2 очка) занимает последнее место.
В следующем туре «Амкар» 26 августа на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Зенит» днем позже примет «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|7
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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