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20 августа 2017, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»

МОСКВА, 20 авг — Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали победу на выезде над пермским «Амкаром» в матче 7-го тура чемпионата России.

Футболисты <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита одержали победу на выезде над пермским <span class=error>Амкаром</span> в матче 7-го тура чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Перми в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». Победный мяч на 61-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал 6-м в текущем чемпионате России.

«Зенит», набравший 19 очков, лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (2 очка) занимает последнее место.

В следующем туре «Амкар» 26 августа на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Зенит» днем позже примет «Ростов» (Ростов-на-Дону).

20.08.2017 15:00 основной раунд: 7-й тур Звезда
Амкар 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (Д. Полоз, А. Ерохин) 61′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Михаил Сиваков 18
62′ Брайн Оладапо Идову 19
Секу Конде 6
Александр Рязанцев 91
Сергей Баланович 16
78′ Александр Милькович 2
Януш Гол 5
65′ Павел Комолов 20
Михаил Гащенков 17
34′ Алексей Гасилин 11
Дарко Бодул 9
99 Андрей Лунев 90+1′
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
9 Александр Кокорин
14 Далер Кузяев 87′
13 Луиш Нету
11 Себастьян Дриусси 66′
8 Матиас Краневиттер 84′
7 Дмитрий Полоз 80′
33 Андрей Панюков
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 7
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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