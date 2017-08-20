Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры

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РУГАЛИ ВСЕХ. КРОМЕ ТРЕНЕРА

«Спартак» начал тонуть в проблемах и всесторонней обильной критике после первого же тура нового чемпионата, и с каждым днем в глазах футбольной общественности появлялись все новые и новые главные виновники красно-белых неудач.

Очень сильно и часто ругали руководство, которое до невозможности затянуло с приобретением новичков и тем самым «не позволило главному тренеру войти в сезон с укомплектованной командой».

Потом настал черед футболистов. Доставалось капитану Глушакову, «сдавшему по сравнению с прошлым годом, отбывающему из-за усталости и эмоциональных проблем номер на поле». Готовы были в гневе сослать в дубль Реброва, который, видите ли, позволяет себе не выручать команду и пропускать пять голов в Санкт-Петербурге.

Хватались за голову от ляпов Фернанду, допускавшего результативные «обрезы» в двух матчах подряд против прямых конкурентов — «Зенита» и ЦСКА. Проходились катком по Комбарову и Ещенко, из фланговых зон которых «Спартак» раз за разом пропускал голы. Зе Луиша упрекали за травматичность, а Луиза Адриану — за ненужное удаление. И так далее, и тому подобное. Легче найти футболиста, который не был замешан хотя бы в одной неудаче, чем перечислять всех причастных.

А вот критики Карреры либо не следовало вовсе, либо была она совсем редкой и робкой и не получала массовой поддержки. Напротив, большая часть болельщиков единогласно и организованно выступила: «Массимо — один из нас!» Хотя сейчас, кажется, настало время для вполне конкретных вопросов в том числе и к нему.

Итак, поехали.

СПОРНЫЕ РЕШЕНИЯ В КАЖДОМ ТУРЕ

1-й тур, «ДИНАМО» — «СПАРТАК» — 2:2.

Почему Массимо выбрал на матч авантюрную расстановку 4−4−2, которая по сути превращалась в 4−2−4, с парой форвардов впереди и двумя ярко выраженными атакующими игроками на флангах? Неужели была уверенность, что Глушаков и Фернанду вдвоем справятся с черновой работой в центре (хотя тренерский штаб должен был представлять их форму после 120 минут Суперкубка), а Промесу и Мельгарехо хватит оборонительных навыков на краях? Почему Каррера слишком поздно отреагировал на изменившуюся игру «Динамо» сразу после перерыва и замены, произведенной Калитвинцевым?

2-й тур, «УФА» — «СПАРТАК» — 0:0.

Не стал ли одновременный выход в стартовом составе на правом фланге сразу двух дебютантов — Петковича и Бакаева — слишком большим риском? Не снизило ли то решение атакующий потенциал команды конкретно на данной бровке и не позволило ли «Уфе» уютнее чувствовать себя при обороне хотя бы на каком-то участке поля? Судя по последовавшим заменам, сам Каррера едва ли остался доволен действиями обоих.

3-й тур, «СПАРТАК» — «КРАСНОДАР» — 2:0.

Почему Массимо вновь остановил выбор на схеме 4−4−2 (4−2−4), уже давшую серьезный сбой в стартовом матче? Почему потребовалось 30 минут первого тайма и несколько провалов в опорной зоне, чудом не закончившихся пропущенными мячами, чтобы понять, что расстановка не работает, и только после этого команда перестроилась на 4−3−3 за счет смещения Самедова ближе к центру? Да, в прошлом сезоне «Спартак» тоже пару раз играл по этой схеме — но тогда на фланге выходил трудяга Зобнин. И Глушаков был куда подвижнее и эмоциональнее.

4-й тур, «ЗЕНИТ» — «СПАРТАК» — 5:1.

Так ли серьезны были проблемы с коленом самого важного нападающего в команде Зе Луиша, помешавшие ему выйти с первых минут? Ведь во втором тайме его здоровьем рисковать все равно пришлось, но переодеваться он начал через 10 минут после перерыва при счете 0:2, а появился на поле уже при 0:3. И почему у команды не нашлось ни единого способа доставки мяча к чужой штрафной в условиях, когда соперник связал по рукам-ногам Фернанду?

6-й тур, ЦСКА — «СПАРТАК» — 2:1.

Почему на правом фланге с первых минут появился не до конца понятный Петкович, хотя Ещенко в предыдущем туре получал отдых? Почему после травмы Зе Луиша Каррера выпустил Мельгарехо, который, как уже не раз показывала практика, просто не тянет по уровню движения и борьбы? Рассматривался ли в качестве «плана B» вариант с появлением на поле дополнительного хавбека и смещением на острие атаки Промеса, который команда уже не раз использовала в прошлом сезоне (и, например, красиво обыгрывала «Зенит»)? Почему вновь не последовало реакции на замены тренера-оппонента, который выпустил Натхо вместо одного из центральных защитников? Почему остался без внимания переставший удаваться к середине второго тайма собственный выход из обороны?

7-й тур, «СПАРТАК» — «ЛОКОМОТИВ» — 3:4.

Куда из стартового состава пропал один из лучших футболистов команды на старте сезона Джикия? Если у него небольшие проблемы со здоровьем, то почему нельзя об этом прямо рассказать? Или дело не в них? Почему в перерыве при игре в меньшинстве на замену вместо игрока центральной зоны Ананидзе появился крайний форвард Мельгарехо? Откуда опять такая вера в его способности? Если не хотелось прижиматься к воротам, выпуская третьего центрального защитника, то почему бы не рассмотреть возможность выхода на поле Фернанду, который помог бы придержать мяч за счет грамотных передач, собрать подборы и предотвратить крах в опорной зоне, где Глушаков и Пашалич (не самые, кстати, сильные разрушители) «наелись» еще в начале второго тайма?

КАК ДЕЛА С «ФИЗИКОЙ»?

Безусловно, все перечисленные пункты нельзя категорично называть ошибками. Во всех его действиях можно попробовать отыскать скрытые мотивы: тренер лучше знает состояние футболистов; он видит в тренировочном процессе то, что скрыто от нас; хочет неожиданными ходами внести дополнительные эмоции; Петкович ошибался — но ошибается и Ещенко, задним числом мы все умны; и прочие объяснения.

Однако речь идет о спорных решениях, ни одно из которых не сработало должным образом и не принесло результат. А некоторые шли только во вред командной игре. И если Калитвинцев, Гончаренко и Семин неудачно складывавшиеся матчи против «Спартака» кадровыми перестановками переворачивали, то итальянец не смог этого сделать ни разу. А в прошлом году он соперников, случалось, на пару с Пилипчуком тактикой удивлял.

Есть и другие вопросы, причем тоже очень важные. Точно ли после летней подготовки у команды сейчас все в порядке с «физикой», как утверждал на пресс-конференции после «Локо» Каррера? И нет ли проблем с эмоциями? Почему тогда «Спартак» 11 голов из 13 пропустил во вторых таймах, а два оставшихся — самом конце первого в Санкт-Петербурге? Просто совпадение? Куда делся агрессивный прессинг, которым красно-белые славились в прошлом сезоне? Чем объясняется возросшее число ошибок лидеров, как позиционных, так и в передачах на ровном месте? Не тяжестью ли в ногах? И неужели без Зобнина рушится вся конструкция?

«ОДИН ИЗ НАС»

Только не стоит воспринимать этот текст как попытку убедить читателей, что Каррера больше всех виноват в неудачном старте сезона. Ни в коем случае. Напротив, прошлогодним чудом Массимо показал свой уровень и заслужил шанс на долгую, планомерную и спокойную работу. Но и отделять его от работы клуба и команды, осветлять его фигуру на общем сером фоне тоже точно не нужно.

К нему действительно есть вопросы, и их уже немало.

Как и к руководству, плохо сработавшему на трансферном рынке (хотя Гончаренко и Семин, обыгравшие «Спартак», здесь имеют право улыбнуться — как будто им предоставили усиление на зависть, и им не приходится, сжав зубы, решать кадровые проблемы внутренними резервами).

Как и к Фернанду, допускавшему ключевые ошибки. Как и к Глушакову, все еще находящемуся в поисках себя. Как и к Комбарову, Ещенко, Реброву и всем-всем-всем остальным.

А еще в дело порой вмешивается просто стечение обстоятельств. Забей хотя бы один шикарный момент из нескольких Зе Луиш в Уфе — как бы сложилась судьба «Спартака» потом? Не получи глупую красную карточку Самедов и решись арбитр на удаление Миранчука еще при 2:1 в субботнем матче — не изменилось ли общее восприятие текущих красно-белых дел?

В стане чемпионов сейчас такой большой клубок проблем и противоречий, что даже трудно понять, где внутри него найти конец, чтобы постепенно начать распутывать.