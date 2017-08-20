Смолов вернется в Ростове
«Зенит» сыграет в Перми против «Амкара» без Жиркова, Шатова и Дзюбы, «Динамо» и «Уфа» выяснят отношения в Москве перед трансфером Стоцкого в ЦСКА, а Смолов вернется на поле в
Премьер-лиге в выездном матче с «Ростовом». «Газета.Ru» анонсирует воскресные матчи 7-го тура РФПЛ.
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«Амкар» — «Зенит» (15.00 мск)
Матч последней и первой команды чемпионата на данный момент вряд ли имел бы
Конечно, за команду Гаджи Гаджиева сыграют родные стены и болельщики, да и просто «Амкар», даже несмотря на отсутствие победы, чего нет больше ни у кого в РФПЛ, в последних встречах не выглядит безнадежно, но в данном случае речь больше о проблемах соперника.
«Зенит» в среду встречался в квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом», и Роберто Манчини, понимая всю важность попадания в групповой этап второго по значимости еврокубка, выставил там основной состав.
Питерцы потерпели болезненное поражение с минимальным счетом, но проблема в том, что
Да, у «Зенита» большой состав, но итальянский главный тренер питерцев предпочитает на все важные матчи использовать одну обойму из 13−14 футболистов, и на восстановление у них было не так много времени.
Кроме того, двое из этой обоймы не сыграют против «Амкара» — Олег Шатов и Юрий Жирков не полетели с командой в Пермь
Не прибыл на Урал и нападающий Артем Дзюба, играющий у Манчини почти в каждом матче, но получающий крохи времени, выходя на замены в концовках. Слухи активно сватают Дзюбу в аренду в «Краснодар» или «Локомотив», и хотя президент «Зенита» Сергей Фурсенко все опровергает, делает он это не слишком убедительно, и похоже, что Артем все же покинет Петербург, так и не выиграв с «Зенитом» чемпионства, за которым уходил из «Спартака».
Из других новостей по составу «Зенита» стоит выделить две:
Пока «Зенит» наслаждается осечками «Спартака», подзуживая
«Железнодорожники» после победного триллера в Черкизове, где они перевенули с 0:2 встречу с командой Массимо Карреры (4:3), догнали
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Зенита» — 0:1.
«Динамо» — «Уфа» (17.30 мск)
«Динамо» и «Уфа» вроде бы начали сезон
Однако сейчас между командами всего два балла разницы — «Уфа» набрала очков, в активе
Впрочем, если главная команда Башкортостана увезет из Москвы победу, она вполне может закончить тур на пятой строчке турнирной таблицы.
«Динамо» же в случае успеха в
Хотя в последних турах
Башкирцы не досчитаются в этой встрече травмированного хавбека Дениса Тумасяна, а для другого полузащитника команды, Дмитрия Стоцкого, эта встреча может стать последней в футболке клуба — переговоры о его приобретении активно ведет московский ЦСКА. Трансфер может быть оформлен за 4 млн евро.
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 0:0.
«Ростов» — «Краснодар» (20.00 мск)
«Ростов», весь прошлый сезон ограниченной обоймой сражавшийся на два фронта, сейчас сам находится в положении команды, получающей в чемпионате уставших соперников.
Подопечные Леонида Кучука, располагающиеся на третьем месте турнирной таблицы, примут на родном «Олимп II» «Краснодар», только что переигравший в настоящем триллере сербскую «Црвену Звезду» (3:2) в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.
Правда, послевкусие у «быков» от того матча осталось так себе. Команда не смогла сначала оставить свои ворота в неприкосновенности, а затем удержать перевес в два мяча по ходу встречи, оставив сопернику отличные шансы на общую победу в ответном матче в Белграде.
Кроме того, бригада арбитров откровенно прошляпила чистый гол «Краснодара», когда мяч после удара Михайло Ристича от перекладины отскочил за линию ворот на полметра, а потом вылетел в поле.
Разгорается вокруг «Краснодара» и скандал с фанатами
Правда, у клуба Сергея Галицкого есть не только негатив. Команда находится в неплохом тонусе, а молодые воспитанники школы «Краснодара» один за другим вовсю заявляют о себе во взрослом футболе.
За счет глубины состава, обеспечиваемой собственной футбольной школой, Шалимов и имеет возможность ротировать состав и нивелировать фактор усталости, который в графике борьбы на два фронта нельзя сбрасывать со счетов.
К тому же в этом матче впервые в сезоне в РФПЛ сыграет лучший бомбардир двух последних чемпионатов
Но в любом случае, в
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Ростова» — 1:0.
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