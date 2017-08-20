Смолов вернется в Ростове

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«Амкар» — «Зенит» (15.00 мск)

Матч последней и первой команды чемпионата на данный момент вряд ли имел бы какие-то шансы на интригу, проходи он в Санкт-Петербурге, но в Перми у набравшего пока только два очка «Амкара» появляются шансы.

Конечно, за команду Гаджи Гаджиева сыграют родные стены и болельщики, да и просто «Амкар», даже несмотря на отсутствие победы, чего нет больше ни у кого в РФПЛ, в последних встречах не выглядит безнадежно, но в данном случае речь больше о проблемах соперника.

«Зенит» в среду встречался в квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом», и Роберто Манчини, понимая всю важность попадания в групповой этап второго по значимости еврокубка, выставил там основной состав.

Питерцы потерпели болезненное поражение с минимальным счетом, но проблема в том, что сине-бело-голубые блекло смотрелись и по игре. Скорее «Утрехт» был близок ко второму мячу, чем команда Манчини могла уйти от поражения.

Да, у «Зенита» большой состав, но итальянский главный тренер питерцев предпочитает на все важные матчи использовать одну обойму из 13−14 футболистов, и на восстановление у них было не так много времени.

Кроме того, двое из этой обоймы не сыграют против «Амкара» — Олег Шатов и Юрий Жирков не полетели с командой в Пермь из-за повреждений.

Не прибыл на Урал и нападающий Артем Дзюба, играющий у Манчини почти в каждом матче, но получающий крохи времени, выходя на замены в концовках. Слухи активно сватают Дзюбу в аренду в «Краснодар» или «Локомотив», и хотя президент «Зенита» Сергей Фурсенко все опровергает, делает он это не слишком убедительно, и похоже, что Артем все же покинет Петербург, так и не выиграв с «Зенитом» чемпионства, за которым уходил из «Спартака».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 7, 20.08.2017, 15:00 -:- Амкар Зенит

Из других новостей по составу «Зенита» стоит выделить две: во-первых, близка к завершению эпопея с покупкой очередного аргентинца, хавбека «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, который наконец вот-вот должен прибыть в Россию, а во-вторых, в заявку на сезон внесен давным-давно не игравший из-за травмы защитник Иван Новосельцев, купленный в начале прошлого сезона у «Ростова».

Пока «Зенит» наслаждается осечками «Спартака», подзуживая красно-белых в официальном твиттере после каждой их неудачи, борьбу команде Манчини за титул навязывают «Локомотив» и «Ростов».

«Железнодорожники» после победного триллера в Черкизове, где они перевенули с 0:2 встречу с командой Массимо Карреры (4:3), догнали сине-бело-голубых по очкам, хотя и имеют на матч больше. Так что «Зениту» необходимо обойтись в Перми без потерь.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Зенита» — 0:1.

«Динамо» — «Уфа» (17.30 мск)

«Динамо» и «Уфа» вроде бы начали сезон по-разному. Если москвичей после стартовой волевой ничьей с чемпионом (2:2) залихорадило в районе зоны вылета, то уфимцы Сергея Семака принялись исправно набирать очки и долго не проигрывали.

Однако сейчас между командами всего два балла разницы — «Уфа» набрала очков, в активе бело-голубых семь пунктов.

Впрочем, если главная команда Башкортостана увезет из Москвы победу, она вполне может закончить тур на пятой строчке турнирной таблицы.

«Динамо» же в случае успеха в онлайн-режиме будет выполнять озвученную руководством задачу на сезон — быть выше московского «Спартака» в турнирной таблице.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 7, 20.08.2017, 17:30 -:- Динамо М Уфа

Хотя в последних турах Премьер-лиги в играх этих команд забивалось немало голов, открытого футбола и высокой результативности ждать в их очной встрече вряд ли стоит. Та же «Уфа» до игры с «Тереком» в которой забила трижды в последние 10 минут, не отличалась в одной игре больше двух раз, а оборона у команды Семака — давно уже главная сильная сторона.

Башкирцы не досчитаются в этой встрече травмированного хавбека Дениса Тумасяна, а для другого полузащитника команды, Дмитрия Стоцкого, эта встреча может стать последней в футболке клуба — переговоры о его приобретении активно ведет московский ЦСКА. Трансфер может быть оформлен за 4 млн евро.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 0:0.

«Ростов» — «Краснодар» (20.00 мск)

«Ростов», весь прошлый сезон ограниченной обоймой сражавшийся на два фронта, сейчас сам находится в положении команды, получающей в чемпионате уставших соперников.

Подопечные Леонида Кучука, располагающиеся на третьем месте турнирной таблицы, примут на родном «Олимп II» «Краснодар», только что переигравший в настоящем триллере сербскую «Црвену Звезду» (3:2) в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

Правда, послевкусие у «быков» от того матча осталось так себе. Команда не смогла сначала оставить свои ворота в неприкосновенности, а затем удержать перевес в два мяча по ходу встречи, оставив сопернику отличные шансы на общую победу в ответном матче в Белграде.

Кроме того, бригада арбитров откровенно прошляпила чистый гол «Краснодара», когда мяч после удара Михайло Ристича от перекладины отскочил за линию ворот на полметра, а потом вылетел в поле.

Разгорается вокруг «Краснодара» и скандал с фанатами черно-зеленых, которые потребовали извинений за поведение стюардов во время матча с пермским «Амкаром» 13 августа, когда сотрудники ЧОП крайне жестко вели себя по отношению к ультрас.

Правда, у клуба Сергея Галицкого есть не только негатив. Команда находится в неплохом тонусе, а молодые воспитанники школы «Краснодара» один за другим вовсю заявляют о себе во взрослом футболе.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 7, 20.08.2017, 20:00 -:- Ростов Краснодар

За счет глубины состава, обеспечиваемой собственной футбольной школой, Шалимов и имеет возможность ротировать состав и нивелировать фактор усталости, который в графике борьбы на два фронта нельзя сбрасывать со счетов.

К тому же в этом матче впервые в сезоне в РФПЛ сыграет лучший бомбардир двух последних чемпионатов Премьер-лиги Федор Смолов, восстановившийся после повреждения и уже вышедший на замену против «Црвены Звезды».

Но в любом случае, в Ростове-на-Дону если и будет фаворит, то им можно считать команду Леонида Кучука, где правят бал не стареющие Александр Гацкан и, конечно же, Тимофей Калачёв, умудряющийся набирать 2+1 за 15 минут после выхода на замену.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Ростова» — 1:0.