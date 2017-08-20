Шесть голов «Рубина» «Анжи»: как это было
Казанский клуб одержал самую крупную домашнюю победу в своей истории. «АиФ-Казань» предлагает видеоподборку забитых мячей.
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Казанский клуб в матче с Анжи 19 августа установил рекорд клуба, забив шесть безответных мячей. Самые яркие моменты матча — в нашей видеоподборке.
4, 1:0, Жонатас
Атакующее трио в лице Жемалетдинова, Карадениза и Жонатаса в воздухе продавило защиту гостей, а атаку ударом слету завершил бразильский нападающий.
15, 2:0, Карадениз
Карадениз Гекдениз, самый активный игрок «Рубина» на старте игры подхватил мяч у линии штрафной, сместился в край и эффектным «парашютом» закинул мяч за шиворот Солосину.
31, 3:0, Жонатас
Авторы первых двух голов в этот раз разыграли мяч между собой: накрыв «Анжи» прессингом, Карадениз забросил мяч на Жонатаса, который в похожем на первый гол стиле прошил вратаря.
62, 4:0, Набиуллин
Подаче в штрафную с угла поля казанцы предпочли розыгрыш мяча на ближнего. Эльмир Набиуллин, получивший его в нескольких метрах у штрафной, попытался исполнить навес, однако мяч не коснулся никого из игроков и оказался в воротах гостей.
85, 5:0, М Вила
Вышедший на замену Максим Лестьенн прорвался по равному флангу и сместился в центр, однако вместо удара по воротам выкатил мяч на М Вила, который с линии штрафной уложил мяч впритирку со штангой.
87, 6:0, Лестьенн
Спустя мгновения после пятого гола Лестьенн вновь оказался с мячом на фланге и повторил свой проход, однако на этот раз пробил сам. Этот гол зафиксировал рекорд казанского клуба, который одержал свою самую крупную победу на домашнем поле в матчах российской футбольной
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