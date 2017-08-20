«Индепендьенте» принял предложение «Зенита» по переходу Ригони

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По данным издания, на следующей неделе игрок подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом». Отмечается, что половина суммы за трансфер Ригони достанется клубу «Бельграно», которому принадлежат 50% прав на футболиста.

Если трансфер состоится, Ригони станет пятым аргентинцем, который перейдет в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили хавбеки Леандро Паредес и Матиас Краневиттер, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана. С 1 июня «Зенит» возглавляет итальянский тренер Роберто Манчини, который пришел на смену румыну Мирче Луческу.

Ригони перешел в «Индепендьенте» в 2016 году из «Бельграно». В составе команды из Авельянеды 24-летний полузащитник провел в общей сложности 47 игр и забил 13 мячей. По данным портала transfermarkt.com, его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.