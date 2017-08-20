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20 августа 2017, 11:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Индепендьенте» принял предложение «Зенита» по переходу Ригони

МОСКВА, 20 авг — Р-Спорт. Аргентинский футбольный клуб «Индепендьенте» принял предложение «Зенита» о переходе полузащитника Эмилиано Ригони в санкт-петербургскую команду за 10,5 миллионов евро до вычета налогов, сообщает El Tribuno.

Аргентинский футбольный клуб Индепендьенте принял предложение Зенита о переходе полузащитника <span class=error>Эмилиано</span> <span class=error>Ригони</span> в <nobr>санкт-петербургскую</nobr> команду за 105 миллионов евро до вычета налогов сообщает El Tribuno. Увеличить
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По данным издания, на следующей неделе игрок подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом». Отмечается, что половина суммы за трансфер Ригони достанется клубу «Бельграно», которому принадлежат 50% прав на футболиста.

Если трансфер состоится, Ригони станет пятым аргентинцем, который перейдет в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили хавбеки Леандро Паредес и Матиас Краневиттер, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана. С 1 июня «Зенит» возглавляет итальянский тренер Роберто Манчини, который пришел на смену румыну Мирче Луческу.

Ригони перешел в «Индепендьенте» в 2016 году из «Бельграно». В составе команды из Авельянеды 24-летний полузащитник провел в общей сложности 47 игр и забил 13 мячей. По данным портала transfermarkt.com, его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

Ранее «Зенит» уже делал предложение «Индепендьенте» по Ригони, однако тогда аргентинский клуб, по сведениям прессы, не устроили финансовые гарантии, предоставленные санкт-петербургской командой.

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