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20 августа 2017, 2:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Bild: «Ганновер» заплатит около €8 млн за футболиста «Рубина» Жонатаса

ТАСС, 20 августа. Нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Жонатас перейдет в немецкий «Ганновер» за €8 млн. Об этом сообщает издание Bild.

По данным газеты, на следующей неделе сделка по трансферу 28-летнего бразильского игрока будет завершена.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в субботу после победы в матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (6:0) рассказал, что в воскресенье Жонатас улетит из Казани для прохождения медицинского обследования в другом клубе.

Жонатас выступает за «Рубин» с лета прошлого года. В сезоне-2016/17 нападающий провел за казанский клуб 28 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 11 голов. В этом сезоне футболист сыграл за «Рубин» в пяти встречах чемпионата, забив четыре мяча.

Ранее Жонатас играл за испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Пескару», «Латину», «Брешию», голландский АЗ, а также за бразильский «Крузейро».

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