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20 августа 2017, 1:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн

«Индепендьенте» принял предложение «Зенита» о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони, утверждает El Tribuno.

Сине-бело-голубые заплатят за 24-летнего футболиста € 10,5 млн за вычетом налогов. На следующей неделе Ригони отправится в Россию и подпишет с «Зенитом» контракт на четыре года, информирует источник.

Сообщается, что «Индепендьенте» также придётся согласовать переход Ригони с «Бельграно», который владеет 50% экономических прав на футболиста.

Ранее аргентинцы не хотели продавать Ригони «Зениту», так как их не устроило, что питерская команда предоставила им банковские гарантии Банка Москвы.

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