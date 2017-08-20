«Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн

Сине-бело-голубые заплатят за 24-летнего футболиста € 10,5 млн за вычетом налогов. На следующей неделе Ригони отправится в Россию и подпишет с «Зенитом» контракт на четыре года, информирует источник.

Сообщается, что «Индепендьенте» также придётся согласовать переход Ригони с «Бельграно», который владеет 50% экономических прав на футболиста.

Ранее аргентинцы не хотели продавать Ригони «Зениту», так как их не устроило, что питерская команда предоставила им банковские гарантии Банка Москвы.