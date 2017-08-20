«Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн
«Индепендьенте» принял предложение «Зенита» о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони, утверждает El Tribuno.
Сообщается, что «Индепендьенте» также придётся согласовать переход Ригони с «Бельграно», который владеет 50% экономических прав на футболиста.
Ранее аргентинцы не хотели продавать Ригони «Зениту», так как их не устроило, что питерская команда предоставила им банковские гарантии Банка Москвы.
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