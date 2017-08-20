«Рубин» прошел катком по «Анжи». Бердыев все ближе к лидерам

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Для «Рубина» наступил своего рода час-пик. Команда вполне достойно прошла старт чемпионата, по ходу которого сыграла с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локо», а теперь наступила череда встреч с клубами, которые при, всем уважении, в этом сезоне явно не будут претендовать на место в зоне еврокубков.

Свое очко в Хабаровске Казань взяла с надрывом и дома просто не имела права на осечку во встрече с поменявшим тренера «Анжи». Накануне матча Курбан Бердыев открыл двери для журналистов и непривычно много улыбался. Наставник даже сказал, что «Барселона» образца 2009 года, которую он обыгрывал, была сильнее нынешней, по всем статьям уступающей «Реалу». Дела у тренера явно налаживаются. Разобранный «Анжи» хозяева уничтожили уже в первом тайме. Дубль Жонатаса и шикарный мяч Карадениза — лишь точки, которые зафиксировали в протоколе. Куда важнее, что «Рубин» предстал монолитным катком! Все фишки типично бердыевского стиля проявились особенно ярко.

На матче присутствовал наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш. Заменивший Жонатаса Азмун на глазах тренера сборной старался изо всех сил, но получилось у других. Дождавшийся своего шанса Максим Лестьенн выдал все, что накопилось. Бельгиец играл, как человек, которого купили за 10 миллионов евро, а не любитель клубной жизни и дорогого шампанского. Впереди у Казани домашний матч с «Тосно». И расставание с Жонатасом — и, как сказал Бердыев, не только с ним.

ЦИФРЫ

6:0 — самая крупная победа «Рубина» в истории РФПЛ.

5 матчей подряд «Рубин» не знает поражений.

2 дубля в этом сезоне оформил Жонатас.

ЦИТАТА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— Вы знаете нашу финансовую ситуацию. Завтра Жонатас улетает на медобследование (перед переходом в «Ганновер». — Прим. «СЭ»). Думаю, что мы потеряем еще многих игроков.