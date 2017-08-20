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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30735875/
20 августа 2017, 1:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Рубин» прошел катком по «Анжи». Бердыев все ближе к лидерам

Казанская команда забила три гола уже в первом тайме, решив исход всего матча.

Казанская команда забила три гола уже в первом тайме решив исход всего матча. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Для «Рубина» наступил своего рода час-пик. Команда вполне достойно прошла старт чемпионата, по ходу которого сыграла с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локо», а теперь наступила череда встреч с клубами, которые при, всем уважении, в этом сезоне явно не будут претендовать на место в зоне еврокубков.

Свое очко в Хабаровске Казань взяла с надрывом и дома просто не имела права на осечку во встрече с поменявшим тренера «Анжи». Накануне матча Курбан Бердыев открыл двери для журналистов и непривычно много улыбался. Наставник даже сказал, что «Барселона» образца 2009 года, которую он обыгрывал, была сильнее нынешней, по всем статьям уступающей «Реалу». Дела у тренера явно налаживаются. Разобранный «Анжи» хозяева уничтожили уже в первом тайме. Дубль Жонатаса и шикарный мяч Карадениза — лишь точки, которые зафиксировали в протоколе. Куда важнее, что «Рубин» предстал монолитным катком! Все фишки типично бердыевского стиля проявились особенно ярко.

На матче присутствовал наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш. Заменивший Жонатаса Азмун на глазах тренера сборной старался изо всех сил, но получилось у других. Дождавшийся своего шанса Максим Лестьенн выдал все, что накопилось. Бельгиец играл, как человек, которого купили за 10 миллионов евро, а не любитель клубной жизни и дорогого шампанского. Впереди у Казани домашний матч с «Тосно». И расставание с Жонатасом — и, как сказал Бердыев, не только с ним.

ЦИФРЫ

6:0 — самая крупная победа «Рубина» в истории РФПЛ.

5 матчей подряд «Рубин» не знает поражений.

2 дубля в этом сезоне оформил Жонатас.

ЦИТАТА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— Вы знаете нашу финансовую ситуацию. Завтра Жонатас улетает на медобследование (перед переходом в «Ганновер». — Прим. «СЭ»). Думаю, что мы потеряем еще многих игроков.

19.08.2017 20:00 Зрители 11252 основной раунд: 7-й тур Казань Арена
Рубин 6:0 Анжи
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Курбан Бердыев Вадим Скрипченко
Голы
4′ Кристиан Жонатас (Р. Жемалетдинов, Карадениз Гекдениз) 22
15′ Карадениз Гекдениз 61
31′ Кристиан Жонатас (Карадениз Гекдениз) 22
62′ Эльмир Набиуллин (Карадениз Гекдениз) 3
85′ Янн М`Вила (М. Лестьенн) 4
86′ Максим Лестьенн 10
Составы
Сергей Рыжиков 1
60′ Мориц Бауэр 23
Владимир Гранат 14
Федор Кудряшов 30
Егор Сорокин 80
Янн М`Вила 4
Магомед Оздоев 27
Карадениз Гекдениз (к) 61
71′ Эльмир Набиуллин 3
Рагнар Сигурдссон 5
66′ Рифат Жемалетдинов 96
Максим Лестьенн 10
46′ Кристиан Жонатас 22
Сердар Азмун 33
1 Алексей Солосин
2 Гурам Тетрашвили
5 Магомед Мусалов
3 Владимир Полуяхтов
21 Алан Багаев 10′
45 Тома Фибель
91 Павел Яковлев (к)
29 Вадим Афонин
6 Павел Карасев 18′
77 Аяз Гулиев
8 Арсен Хубулов 55′
10 Джаба Липартия
88 Иван Маркелов 71′
19 Павел Долгов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 2
7 Удары в створ 0
8 Угловые 2
9 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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