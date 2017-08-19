СМИ: просмотр в ЦСКА проходит 26-летний форвард из Грузии
Нападающий «Шевардени-1906» Михаил Ростиашвили находится на просмотре в ЦСКА, утверждает Worldsport.ge.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отмечается, что будущее грузинского футболиста в российской команде определится после товарищеских матчей, которые пройдут во время перерыва на игры национальных команд.
26-летний Ростиашвили выступал за «Торпедо» (Кутаиси), «ВИТ Джорджия», «Самтредиа», «Спартак» (Юрмала), «Боржоми» и «Лиахви».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter