Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30735778/
19 августа 2017, 23:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: просмотр в ЦСКА проходит 26-летний форвард из Грузии

Нападающий «Шевардени-1906» Михаил Ростиашвили находится на просмотре в ЦСКА, утверждает Worldsport.ge.

Нападающий Шевардени-1906 Михаил Ростиашвили находится на просмотре в ЦСКА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что будущее грузинского футболиста в российской команде определится после товарищеских матчей, которые пройдут во время перерыва на игры национальных команд.

26-летний Ростиашвили выступал за «Торпедо» (Кутаиси), «ВИТ Джорджия», «Самтредиа», «Спартак» (Юрмала), «Боржоми» и «Лиахви».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Главный скандал матча в Краснодаре

Откровения Массимо Карреры

Плохие новости для Слуцкого