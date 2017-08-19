Победа над «Анжи» стала самой крупной для ФК «Рубин» в российской премьер-лиге
Победа над махачкалинским «Анжи» со счетом 6:0 в седьмом туре чемпионата России по футболу стала самой крупной для казанского «Рубина» за время выступления в Российской футбольной
премьер-лиге, сообщается на официальном сайте команды из Татарстана.
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«Рубин» в субботу забил шесть безответных мячей в ворота сменившего главного тренера «Анжи» в матче, который состоялся в Казани.
Ранее казанцы четырежды побеждали соперников в
«Рубин» выступает в высшем дивизионе российского футбола с 2003 года.
Главные тренеры
|Курбан Бердыев
|Вадим Скрипченко
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|2
|7
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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