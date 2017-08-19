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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30735741/
19 августа 2017, 23:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Победа над «Анжи» стала самой крупной для ФК «Рубин» в российской премьер-лиге

Победа над махачкалинским «Анжи» со счетом 6:0 в седьмом туре чемпионата России по футболу стала самой крупной для казанского «Рубина» за время выступления в Российской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте команды из Татарстана.

Победа над махачкалинским <span class=error>Анжи</span> со счетом 6:0 в седьмом туре чемпионата России по футболу стала самой крупной для казанского Рубина за время выступления в Российской футбольной <nobr>премьер-лиге</nobr> сообщается на официальном сайте команды из <span class=error>Татарстана</span>. Увеличить
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«Рубин» в субботу забил шесть безответных мячей в ворота сменившего главного тренера «Анжи» в матче, который состоялся в Казани.

Ранее казанцы четырежды побеждали соперников в премьер-лиге со счётом 5:0: команда пять раз поражала ворота «Ростова» в 2003 году, «Москвы» в 2006-м, подмосковного «Сатурна» в 2009-м и саранской «Мордовии» в 2014-м.

«Рубин» выступает в высшем дивизионе российского футбола с 2003 года.

19.08.2017 20:00 основной раунд: 7-й тур Казань Арена
Рубин 6:0 Анжи
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Курбан Бердыев Вадим Скрипченко
Голы
4′ Кристиан Жонатас (Р. Жемалетдинов, Карадениз Гекдениз) 22
16′ Карадениз Гекдениз 61
31′ Кристиан Жонатас (Карадениз Гекдениз) 22
62′ Эльмир Набиуллин (Карадениз Гекдениз) 3
85′ Янн М`Вила (М. Лестьенн) 4
87′ Максим Лестьенн 10
Составы
Сергей Рыжиков 1
60′ Мориц Бауэр 23
Владимир Гранат 14
Федор Кудряшов 30
Егор Сорокин 80
Янн М`Вила 4
Магомед Оздоев 27
Карадениз Гекдениз (к) 61
72′ Эльмир Набиуллин 3
Рагнар Сигурдссон 5
66′ Рифат Жемалетдинов 96
Максим Лестьенн 10
46′ Кристиан Жонатас 22
Сердар Азмун 33
1 Алексей Солосин
2 Гурам Тетрашвили
5 Магомед Мусалов
3 Владимир Полуяхтов
21 Алан Багаев 10′
45 Тома Фибель
91 Павел Яковлев (к)
29 Вадим Афонин
6 Павел Карасев 18′
77 Аяз Гулиев
8 Арсен Хубулов 55′
10 Джаба Липартия
88 Иван Маркелов 71′
19 Павел Долгов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 2
7 Удары в створ 0
8 Угловые 2
9 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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