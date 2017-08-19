Победа над «Анжи» стала самой крупной для ФК «Рубин» в российской премьер-лиге

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«Рубин» в субботу забил шесть безответных мячей в ворота сменившего главного тренера «Анжи» в матче, который состоялся в Казани.

Ранее казанцы четырежды побеждали соперников в премьер-лиге со счётом 5:0: команда пять раз поражала ворота «Ростова» в 2003 году, «Москвы» в 2006-м, подмосковного «Сатурна» в 2009-м и саранской «Мордовии» в 2014-м.

«Рубин» выступает в высшем дивизионе российского футбола с 2003 года.