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19 августа 2017, 23:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Аскасибар, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Штутгарт» за $ 8,5 млн

Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар, который этим летом мог перейти в «Зенит», продолжит карьеру в «Штутгарте», утверждает TyC Sports.

Полузащитник Эстудиантеса Сантьяго Аскасибар который этим летом мог перейти в Зенит продолжит карьеру в Штутгарте утверждает TyC Sports. Увеличить
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Немецкая команда договорилась с аргентинцами о переходе 20-летнего футболиста за $ 8,5 млн. Сообщается, что Аскасибар подпишет со «Штутгартом» контракт сроком на пять лет.

Напомним, трансфер молодого хавбека в «Зенит» сорвался, по данным аргентинский прессы, из-за того, что сине-бело-голубые предоставили «Эстудиантесу» банковские гарантии Банка Москвы, что не устроило южноамериканский клуб.

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