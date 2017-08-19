Аскасибар, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Штутгарт» за $ 8,5 млн

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Немецкая команда договорилась с аргентинцами о переходе 20-летнего футболиста за $ 8,5 млн. Сообщается, что Аскасибар подпишет со «Штутгартом» контракт сроком на пять лет.