Аскасибар, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Штутгарт» за $ 8,5 млн
Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар, который этим летом мог перейти в «Зенит», продолжит карьеру в «Штутгарте», утверждает TyC Sports.
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Немецкая команда договорилась с аргентинцами о переходе 20-летнего футболиста за $ 8,5 млн. Сообщается, что Аскасибар подпишет со «Штутгартом» контракт сроком на пять лет.
Напомним, трансфер молодого хавбека в «Зенит» сорвался, по данным аргентинский прессы,
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