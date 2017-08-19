Бердыев: Жонатас покинет ФК «Рубин», будут и другие потери игроков
Футболист «Рубина» Жонатас покинет команду и уже в воскресенье пройдет медосмотр в другом клубе, заявил главный тренер казанцев Курбан Бердыев.
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«Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России обыграл «Анжи» из Махачкалы со счетом 6:0. Жонатас стал автором дубля в этой игре. В этом сезоне у него четыре гола.
«К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас завтра вылетает на медосмотр (в другой клуб). Мы потеряем много игроков, к сожалению», — сказал Бердыев журналистам.
«Мы сегодня неплохо провели первые 20−30 минут. Потом было полегче», — отметил тренер.
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