Бердыев: Жонатас покинет ФК «Рубин», будут и другие потери игроков

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«Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России обыграл «Анжи» из Махачкалы со счетом 6:0. Жонатас стал автором дубля в этой игре. В этом сезоне у него четыре гола.

«К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас завтра вылетает на медосмотр (в другой клуб). Мы потеряем много игроков, к сожалению», — сказал Бердыев журналистам.

«Мы сегодня неплохо провели первые 20−30 минут. Потом было полегче», — отметил тренер.